AfD疏美親中？ 德經濟學家敲警鐘

德國極右翼政黨選擇黨（AfD）周六（6月29日）在埃森召開為期兩天的黨代會，與會代表將就其最新的外交政策做出決定。德國哈勒萊布尼茨經濟研究所（IWH）副所長霍爾特莫勒（Oliver Holtemöller）周六當天向《德國商報》表示：「為了與中國更緊密地合作而疏遠美國和歐盟，很可能會造成政治和經濟上的巨大不確定性，從長遠來看也會帶來重大風險。」

上個月，《南德意志報》的一份報導披露了德國選項黨內部對極權體制的熱衷。該報看到的一份選項黨內部文件顯示，AfD領導層人員不僅贊揚中國和俄羅斯的極權政權，還積極支持其立場。

「最大錯誤」

德國經濟研究所（DIW）所長弗拉茨舍爾（Marcel Fratzscher）本周六向《德國商報》指出，轉向俄羅斯和中國會是德國在政治和經濟上可能犯下的「最大錯誤」。他強調，這將進一步增加德國對中國的依賴，加強專制政權，削弱歐洲的民主。他同時批評稱，認為德國可以通過削弱歐洲並將重要權限轉移到國家層面來獲得主權的觀點是「既天真又錯誤的」。

德國經濟研究所（IW）所長胡特（Michael Hüther）也認為，德國極右翼政黨選項黨的提議「無論如何都會在經濟上產生誤導」。他也對《德國商報》說，儘管歐盟成員國存在差異，但歐盟仍是「穩定、民主與和平的堡壘」，這些都是經濟成功的重要條件。

德國選項黨目前還涉及多項有關中俄的醜聞。今年四月，選項黨重要政治家克拉（Maximilian Krah）因可能收受俄羅斯和中國的資金而受到檢察部門的調查。此前，克拉的華裔助手郭姓男子已因涉嫌間諜活動被警方逮捕。

選項黨主席語出驚人

德國選項黨聯合主席魏德爾（Alice Weidel）在周六的開幕式上向550多名代表致歡迎辭時表示，德國已經「墮落成了一個小馬牧場」。在談到「紅綠燈」聯合政府時，她說：「親愛的政府，快下台吧，別在這妨礙新的選舉！」

德國明斯特高級法院上個月駁回了德國選項黨對其被列為極右極端組織「嫌疑犯」的上訴。這一身份的認定使德國聯邦憲法保衛局更容易調查和監視選項黨成員或從該組織內部招募線人。對此，魏德爾在周六的黨代會上斥責道：「聯邦憲法保護局本身已成為憲法的敵人，應該以這種形式將其廢除。

針對剛剛生效的、大大簡化入籍程序的德國新《國籍法》，魏德爾承諾，如果選項黨參與組閣，將會廢除該法。基民盟（CDU）和基社盟（CSU）組成的聯盟黨也已宣布了這一計劃。魏德爾警告道：「如果我們無所作為，不結束這種宣揚覺醒的嬉皮士瘋狂，德國將自取滅亡。」

魏德爾目前與克魯帕拉（Tino Chrupalla）共同擔任選項黨主席。兩人在周六的黨代會上分別以近80%的選票獲得連任。

德國選項黨舉行黨代會之前，左翼團體已宣布，他們計劃阻止代表們進入會場。警方則表示，他們不會容忍對黨代會的封鎖，並希望允許選項黨的活動可以不受干擾地進行。整個周末，預計將有來自德國各地和國外的多達10萬人參加示威活動，其中包括約1000名左翼極端分子。

（德新社，法新社）

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