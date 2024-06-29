普亭訪平壤簽軍事條約後 北韓執政黨召開重要會議
北韓中央通信社今天報導，北韓執政黨朝鮮勞動黨昨天起召開重要會議，由北韓領導人金正恩主持。一週多前平壤才與莫斯科簽訂軍事防禦條約，引起美國警覺。
路透社報導，據北韓中央通信社（KCNA）發布的消息，朝鮮勞動黨召開第8屆中央委員會第10次擴大全會，並已通過議程中5事項，但消息未進一步說明議程。
北韓中央通信社還說，這次會議由金正恩主持，旨在「總結上半年期間的工作情況，也討論繼續推動...全面發展時面臨的一系列重要問題，並做出相關決定」。
金正恩與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）19日在平壤舉行會談後，宣布簽署全面戰略夥伴關係條約，約定若一方面臨武裝侵略，另一方將提供所有可用的軍事援助。
北韓中央通信社當時還報導，根據條約內容，兩國不會與第3國簽署侵犯對方利益的條約，也不允許任何國家利用他們的領土來損害對方的安全與主權。
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