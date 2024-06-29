義大利強化與日本軍事合作 派遣航母將參加聯合軍演

（德國之聲中文網）義大利航空母艦「加富爾號」(Cavour)將於8月訪問日本，並與日本自衛隊一同參與軍事演習。羅馬成為最後一個與東京加強政治和防務關係的歐洲國家政府。

本周，義大利國防部長克羅塞托（Guido Crosetto）在羅馬宣布了這艘27100噸級旗艦的部署消息。

據共同社報導，克羅塞托還證實，航母上多達10架先進F-35B隱形戰鬥機將參與演習，以「確保印太地區的穩定」。

德國、法國和西班牙的空軍分隊也計劃在7月參加在日本舉行的多國演習。

利益趨同

義大利總理梅洛尼6月中旬在義大利南部普利亞主持七國集團領導人峰會期間，似乎鞏固了羅馬與東京之間的密切關係。

據報導，梅洛尼在峰會期間與日本首相岸田文雄進行了一對一會談。岸田文雄在會談期間強調了多國合作以確保印太地區和平與穩定的必要性。

威尼斯卡福斯卡裡大學日本研究助理教授扎帕（Marco Zappa）指出：「即便在不久前，義大利和日本似乎在外交視野和戰略利益上大相徑庭，義大利更關注中東和北非。」

他對德國之聲表示，現在我們看到這種趨同，因為過去幾年義大利和中國的關系變得冷淡。

義大利是唯一一個與中國簽署「一帶一路」倡議的主要西方經濟體。但梅洛尼政府在去年12月宣布退出一帶一路，此舉可能激怒了中國。

扎帕表示，自此之後的幾個月裡，義大利與美國及其他北約盟國的關系顯著加強，並不令人意外。

同樣的，日本與北約也更加密切合作。

俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭促使東京加強與歐洲國家的合作，並進一步解除自我對軍隊的限制，擴大對陷入戰爭國家提供軍事支持。

扎帕表示，通過這些港口訪問和聯合訓練，這種「象徵性立場」將常態化。

避免激怒大陸

但扎帕認為，在「加富爾號」部署到該地區期間，羅馬不會冒險激怒中國；該艘航母將避開南中國海的爭議水域，其中許多已被北京控制並加固。

此外，「加富爾號」極不可能通過台灣海峽，因為這樣做將極具挑釁性。

天普大學東京校區亞洲研究主任金斯頓（Jeff Kingston）表示，義大利派遣一艘軍艦的象征意義居多。但他補充說，岸田文雄將對他為日本建立更深入、更廣泛的安全關系感到欣喜。

金斯頓對德國之聲表示：「岸田文雄一直與北約保持密切聯繫，並希望表明日本正竭盡所能支持烏克蘭，以便在台海危機發生時，歐洲國家也能給予相應支持。」

對日本而言，防務與安全緊密交織的一個關鍵因素是聯合開發武器系統，而不是像過去那樣主要購買美國裝備。

日本、義大利和英國正合作開發下一代戰鬥機。日本防衛大臣木原稔在去年12月14日簽署協議後表示，這一合作「將整合日本、英國和義大利的最佳技術，以加強威懾力，應對二戰以來最具挑戰性和最復雜的安全環境」。

武器採購的轉折點

扎帕形容該項目是「日本採購史上的重大轉折」，同樣也是義大利國防部門拓展和開發新市場的重要契機。

他補充說，與日本不斷發展的關系，並未在義大利國內引起任何擔憂。

「針對與日本的關係並沒有政治或公共討論，但在義大利人印象中，日本很美，而且是一個良好的全球盟友。」

扎帕指出，對日本來說，增進與義大利等歐洲國家的防務關系，有助於減少對美國的依賴。

「我認為日本正急於為特朗普可能的第二次任期做准備。這（特朗普的當選）可能帶來又四年的不確定性，因此東京正以新夥伴關係來對衝這一風險。」

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