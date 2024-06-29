美譴責北韓向俄提供武器 俄羅斯或恢復生產中短程導彈

（德國之聲中文網）聯合國安理會周五（6月28日）就俄羅斯與北韓簽署新條約、加強軍事合作事宜召開緊急會議。

會議召開前，美國駐聯合國副代表羅伍德（Robert Wood）抨擊了「北韓向俄羅斯非法轉讓武器」的行為，他表示：「我們以最強烈的措辭譴責這些非法轉讓，它們大幅增強了俄羅斯對烏克蘭發動戰爭的能力。」伍德指出，北韓提供武器和彈藥違反了安理會2006年、2009年和2016年相關問題的決議。法國和英國也譴責了北韓向俄羅斯運送武器，稱其違反了制裁。

今年年初，美國及其盟國也曾指責俄羅斯利用其作為擁有否決權的安理會常任理事國的地位，違反安理會決議，獲取北韓導彈並將其發射到烏克蘭。

追蹤戰爭中武器使用情況的「衝突軍備研究組織」（Conflict Armament Research）執行董事勒夫（Jonah Leff）本周五向安理會報告，其組織發現了北韓彈道導彈在烏克蘭使用的證據，這違反了相關制裁規定。他介紹，該組織的一個現場調查小組，實際記錄了今年1月2日襲擊哈爾科夫（Kharkiv）的彈道導彈殘余物，「根據幾個獨特的特徵，調查人員斷定那些導彈是北韓製造的」。勒夫補充道，今年早些時候，同樣的導彈還襲擊了基輔和扎波羅熱（Zaporizhzhia）。

俄羅斯否認指控 大陸批評美國

聯合國裁軍事務高級代表中滿泉周五在安理會向各國大使通報情況時強調，包括俄羅斯在內的任何國家與北韓的任何關係都「必須完全遵守」安理會的制裁規定。

俄羅斯駐聯合國大使涅邊賈（Vassily Nebenzia）在周五的會議上則否認俄羅斯從北韓獲取武器的指控。他同時強調，俄朝之間的合作完全是建設性的、合法的，與美國的活動不同，不會威脅到任何人。

美國駐聯合國副代表羅伍德還表示，中國可以采取更多措施來阻止俄朝之間日益增長的軍事關系。這引起了中國常駐聯合國副代表耿爽的批評，他指出：「當前半島局勢持續緊張，這一局面是怎麼造成的？美方應該深刻反思，特別是反思自己的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人、試圖甩鍋推責。」耿爽強調：「中國自主決定在半島問題上的政策和立場，不需要美方告訴我們如何去做。」

出席會議的北韓常駐聯合國代表金星也譴責美國表示，如果美國沒有對北韓及俄羅斯進行軍事入侵的意圖，就沒有任何理由擔心兩國關系的發展。他強調，莫斯科和平壤之間簽署的協議旨在「促兩國進關系的進展」。

普亭：俄羅斯應恢復生產中短程導彈

另據俄羅斯官媒俄羅斯衛星通訊社報道，俄羅斯總統普京周五表示，現如今，美國不僅生產陸基中短程導彈，還在歐洲進行中短程導彈演習。普京在俄羅斯安全會議常任委員會議表示，俄方應對美方的這一行為做出回應，因此，（俄羅斯）應開始生產中短程導彈系統。他補充道，然後根據實際情況，決定部署在何處，以確保俄羅斯的安全。

2019年，美國和俄羅斯先後宣布退出《中程導彈條約》（INF，簡稱中導條約）。美國退出的理由是認定俄羅斯違反條約，且毫無計劃遵守條約。美國與蘇聯於1987年簽署的中導條約禁止美俄雙方在歐洲部署中短程、地面發射導彈。

2019年9月，在美國正式退出中導條約逾一個月後，普京表示俄羅斯將生產直到上個月條約被廢除之前都被禁止制造的導彈，但他當時強調，只有當美國部署這類導彈的時候，俄羅斯才會部署。

（法新社，美聯社，路透社）

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