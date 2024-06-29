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伊朗總統選舉無人過半 改革與保守派人選拚7月5日決選

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導
伊朗昨天進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半。 法新社
伊朗昨天進行總統大選首輪投票，暫無候選人得票過半。 法新社

伊朗昨天進行總統大選首輪投票，內政部官員今天指出，無候選人得票過半，將由得票前兩名的改革派候選人裴澤斯基安和極端保守派候選人賈立里，進入7月5日舉行的第2輪投票。

法新社報導，伊朗內政部發言人艾斯拉米（MohsenEslami）表示，無候選人獲得絕對多數選票，拿下最多選票的前兩位候選人將被提交給憲法監護委員會（Guardian Council），參加預定7月5日舉行的第2輪投票。

路透社報導，今年5月伊朗時任總統萊希（EbrahimRaisi）搭乘直升機墜機身亡，讓總統大選提前舉行。原本有6人參選，但2名極端保守派候選人宣布退選後，就由包含1名改革派人士在內共4人角逐總統大位。

根據內政部公布的暫定計票結果，在已清點的超過2400萬張選票中，溫和派國會議員裴澤斯基安（Massoud Pezeshkian）以超過1000萬張選票，領先拿下逾940萬張選票的強硬派外交官員賈立里（SaeedJalili）。

伊朗的權力掌握在最高領袖哈米尼（Ayatollah AliKhamenei）手中，因此總統選舉結果並不代表，伊朗在核子計畫或對於中東地區民兵組織的支持會有任何重大政策轉變。

但總統掌管政府的日常行政事務，可以影響伊朗的政策立場。

伊朗 大選 投票

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