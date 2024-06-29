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大馬雲頂高原驚傳意外！遊覽車突翻車2陸客慘死19傷 現場畫面曝光

香港01／ 撰文：許懿安
馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands）2024年6月29日發生遊覽車翻側意外，2名大陸公民亡，19人獲救。圖／擷自馬來西亞消防與拯救局
馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands）2024年6月29日發生遊覽車翻側意外，2名大陸公民亡，19人獲救。圖／擷自馬來西亞消防與拯救局

馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands）發生遊覽車側翻意外，馬來西亞《星報》6月29日稱，意外中2名大陸公民死亡，19人受傷獲救。

事件發生在今早，一輛載有21人的遊覽車從雲頂高原下山時翻車，兩名大陸公民死亡。

彭亨州文冬（Bentong）消防救援局證實事件，目前正在展開救援行動。

據了解，包括司機在內的21名乘客中，有3名是當地人，其餘為大陸公民，其中7名女性、11名男性。

馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands）2024年6月29日發生遊覽車翻側意外，2名大陸公民亡，19人獲救。圖／擷自馬來西亞消防與拯救局
馬來西亞雲頂高原（Genting Highlands）2024年6月29日發生遊覽車翻側意外，2名大陸公民亡，19人獲救。圖／擷自馬來西亞消防與拯救局

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文章授權轉載自《香港01》

遊覽車 馬來西亞

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