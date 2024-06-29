日本H3火箭3號機訂7月1日升空 展現運載大型衛星能力

日本國產最新主力運載火箭H3的3號機原訂6月30日發射，考量天候因素延至7月1日中午升空。3號機搭載日本地球觀測衛星「大地4號」，如若成功升空將可展現運載大型衛星能力。

日本朝日新聞及產經新聞報導，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）今天宣布，延期升空的H3火箭3號機訂7月1日中午12時6分發射；當天如果發生延誤，最多延長到中午12時19分。發射預備期間為7月2日到31日。

JAXA昨天宣布，原訂6月30日要在鹿兒島縣種子島太空中心發射的H3火箭3號機，考量到當天天候可能造成火箭無法安全飛行，因此決定延期升空。火箭本身並沒有問題。

作為日本即將除役的火箭H2A後繼機種，H3火箭由JAXA與日本三菱重工業從2014年起聯手開發。H3火箭1號機2023年3月發射失敗，連帶讓日本損失地球觀測衛星「大地3號」（Daichi 3）。

2號機今年2月雖然成功升空，但當時考量到二度失敗風險，所以僅搭載與大地3號重量相近的兩枚超小型衛星及1枚模型衛星，來測試H3火箭運載性能。

此次搭載「大地4號」的3號機如果順利升空，將首度證明H3具備運載大型衛星的能力，這對未來希望接獲大量民間衛星發射訂單來說，是非常重要的局面。

JAXA專案經理有田誠昨天說：「3號機的成功發射將證明2號機的成功絕非僥倖，是邁向正式應用的重要一步。」他也誓言雪恥說，對於失去「大地3號」這麼重要的衛星深感責任，所以這次無論如何都要將「大地4號」投入運行軌道。