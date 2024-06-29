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環太平洋演習登場 南韓海軍出動「2飛彈驅逐艦」遠洋作戰重要一環

中央社／ 檀香山28日專電
南韓海軍忠武公李舜臣號（DDH-975）。 中央社
南韓海軍忠武公李舜臣號（DDH-975）。 中央社

環太平洋軍事演習27日起在夏威夷和周邊區域舉行，南韓派出2艘飛彈驅逐艦，軍官受訪指出，艦上官士兵為此做好充足準備，將積極與各國交流。

停靠珍珠港的忠武公李舜臣號（DDH-975）、栗谷李珥號（DDG-992）今天開放媒體參觀。作戰系統軍官黃宣東向中央社記者表示，此行目標與先前的準備。

黃宣東表示：「從南韓出發之前，我們為了環太平洋軍事演習（RIMPAC）做了很多準備，前往夏威夷的途中，在新加坡參加多國聯合演習，進一步加強訓練，這次RIMPAC期間，我們將積極與其他國家交流，確保在演習期間取得預期的成果。」

栗谷李珥號是南韓海軍世宗大王級驅逐艦，配備神盾戰鬥系統，是南韓海軍規模最大、最先進的驅逐艦。艦上擁有垂直發射系統、反艦飛彈、反潛魚雷、玄武三型巡弋飛彈等。

忠武公李舜臣號是南韓海軍發展遠洋作戰能力的重要一環，同樣配備有艦上火砲、垂直發射系統和防空系統、魚雷發射管、反艦導彈、近迫武器系統，在遠洋作戰環境中具備強大的防空、反艦和反潛能力。

南韓 巡弋飛彈 海軍 演習

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