英國會大選倒數！改革黨助選員「種族歧視」語言辱罵 英相嚴厲譴責

英國國會大選競選活動進入最後一週，首相蘇納克今天譴責反移民「英國改革黨」助選人員使用種族歧視語言侮辱他，稱這些語言傷人、令人氣憤，黨魁法拉吉必須回應這樣的問題。

法新社報導，英國公共電視「第四頻道」（Channel4）調查記者暗訪拍到「英國改革黨」（Reform UK）助選人員在英格蘭東部濱海克拉克頓（Clacton-on-Sea）發表帶有種族歧視、仇視同性戀與冒犯性言論。黨魁法拉吉（Nigel Farage）在當地競選，希望7月4日勝出當選國會議員。

從影片中可聽到一名助選人員使用種族歧視語言侮辱英國籍印度裔的蘇納克（Rishi Sunak）。蘇納克是虔誠的印度教徒，是英國首位有色人種首相。

這名助選人員也稱伊斯蘭是「最令人厭惡的邪教」，並呼籲把穆斯林「趕出清真寺」，把他們的禮拜地點改成酒吧。

法拉吉聲稱這起事件是「完全、徹頭徹尾的設局抹黑」。法拉吉曾以歐洲議會議員身分鼓吹英國脫離歐洲聯盟（EU），現在則希望英國暫停讓移民入境。

他指出，片中的助選人員派克（Andrew Parker）上週在克拉克頓發傳單，可能是收受金錢在影片中做出這些行為。他又說，由於英國改革黨人氣上升，派克可能是受到被威脅的反對陣營指使。

派克表示，他是一名兼職演員，以個人身分替英國改革黨助選。

然而，蘇納克說：「我的兩個女兒一定會看到和聽到，替法拉吉助選的改革黨人以粗言稱我為該死的巴基斯坦人。這很傷人，令人氣憤，我覺得他必須回應這些問題。我在此嚴正以告。」

蘇納克說：「當你看到改革黨候選人與助選人員似乎肆意發表種族歧視與厭女語言與觀點，我想這透露了一些關於改革黨內部文化的訊息。」

在回應遭受的辱罵時，蘇納克選擇重述這些種族歧視語言。他說：「我是故意這麼做的，我討厭我必須這麼做。我是故意選擇我的用詞，我討厭必須重複這麼說，絕對討厭，但我也覺得同樣重要的是大聲說出一切，並弄清楚這些用語的意思。」

第四頻道否認法拉吉聲稱影片造假的說法。這家電視台表示：「我們在改革黨總部與派克首次見面，他在那裡替改革黨助選。」