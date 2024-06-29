東京都知事選舉 小池能延續「現任不敗法則」？女傑之戰受矚

距離7月7日投開票的日本東京都知事選舉倒數8天，回顧當地選舉史，過去12次尋求連任的選戰全數由現任知事勝選，尋求第3任的小池百合子能否延續「現任不敗法則」備受關注。

●日本最大型地方首長選戰 選民數逾1153萬人

綜合日本讀賣新聞及日本經濟新聞報導，作為日本最大型的地方首長選戰，東京都知事選舉此次合格選民數多達1153萬3132人，創當地選舉史上新高紀錄，是選民數排名第2的神奈川縣約1.5倍之多，可以看出東京都知事背負的「民意」非常重。

無黨派選民占比高是日本都市地區才有的特徵。日本同志社大學教授飯田健表示，東京都知事選舉特徵就是白領階級多及人口流動性高等。

飯田表示，白領階級的利益很難跟現有政黨主張一致，而因為念書或工作的選民流動性高，也就跟選區內政黨的關係變為疏離。

飯田說，「無黨派選民愈多，（選戰）就愈容易變成候選人好感度與知名度之爭」。由於這次候選人多達56人，投票率也會受到話題性影響，「所以這次投票率可能會上升」。

●現任知事尋求連任 累計12勝0敗

東京都知事選舉從1947年到2020年共舉行21次，其中12次尋求連任（含第2任、第3任及第4任）的選戰，結果全數由現任知事當選，12勝0敗的戰績被視為「現任不敗法則」，令人好奇能持續到什麼時候。

日本從1947年至今共選出9名東京都知事，其中6人曾擔任2任以上（含2任），分別是安井誠一郎、東龍太郎、美濃部亮吉、鈴木俊一、石原慎太郎，及現任知事小池百合子。

其中以鈴木俊一擔任4任16年知事最長，留下解決財政赤字、都廳大樓遷址新宿及開發臨海副都心等政績。

分析過去選戰開票結果，6人在第2任成功連任的選戰中，得票率都創下個人新高紀錄，可看出這些知事在第1任的政績都獲得正面評價，所以第2任也獲選民青睞。

不過，在過去成功贏得第3個任期的4名知事共同點，就是得票率皆不及第2任，例如安井第3任得票率較第2任得票率減少10.3個百分點。

除了個別知事在爭取第3任時遇到的問題各有不同，由於多次當選也引發批評，可以說尋求第3個任期之路要比第2任來得更加險阻。

小池身為現任知事，過去8年執政成績成為對其評價的主要爭點所在，包括前參議員蓮舫在內的候選人，都對小池的政績提出批評。

●現任知事若不出大錯 挑戰難度高

過去曾為石原操盤知事選戰的三浦博史說，有關爭取第2任的現任知事優勢，包括公務行程的媒體曝光機會多，知名度也相對較高，及要挑戰知名度高的現任知事相當不易，所以很難找到具威脅性的挑戰者，「除非發生重大醜聞或施政弊端，否則選情對現任有利」。

不過，若是要爭取第3任，三浦認為，同一位人選若已擔任8年知事，選民也會感到厭倦，所以掌握住這樣機會的挑戰者就會出現，多數情況就造成現任知事得票率下滑。

今年東京都知事選戰中的兩大陣營，分別是小池百合子跟蓮舫，日經分析兩大陣營競選策略迥異。

小池在街頭演說時刻意淡化政黨色彩，專注爭取無黨籍選民支持；蓮舫則和所屬政黨立憲民主黨幹部等人，共同訴求增加年輕人薪資等，希望吸引工作世代族群的認同。

日經觀察，小池平日忙於公務行程，主要利用週末等時間在街頭進行選舉活動。

在小池的街頭造勢場合中，除了小池本人外，能拿到麥克風發言的僅限東京都內地方首長；而表態支援小池的自民黨與公明黨議員，始終都在幕後。

●小池力爭無黨派選民支持 蓮舫政黨色彩較濃

小池過去兩次贏得東京都知事選舉，主要都是獲得無黨派選民支持。日經調查，這次選戰初期，小池依舊獲得最多無黨派選民支持。

至於蓮舫的部分，選擇前往人潮眾多的街頭爭取支持，且來站台輔選的人多是知名度高的國會議員，內容多是提及改革東京都政或批評支援小池的自民黨。

根據日經在選戰初期的調查顯示，蓮舫在無黨派選民的支持度不僅落後小池，甚至也輸給另一名候選人、前廣島縣安藝高田市長石丸伸二。

一名立憲民主黨幹部說，「立憲民主黨色彩鮮明，可能會在爭取更多無黨派選民支持方面處於落後」。

至於石丸的選戰策略則是重視街頭演說與使用社群平台，他每天都在東京都內超過10個地方頻繁地進行演說。

另一名候選人、前航空幕僚長田母神俊雄，除爭取保守階層人士支持外，也努力開發對政治關心程度不高的年輕族群支持。他選擇在原宿及池袋等年輕人聚集的鬧區，提出增加年輕人實質所得等訴求。