太平洋島國峰會7月登場 日擬提供氣象數據助防災
日本政府7月將在東京舉行「太平洋島國峰會」（PALM），邀南太平洋島國領袖共聚一堂。為了在防災對策方面給予協助，日本屆時將表明即時提供日本氣象數據供南太島國使用。
日本放送協會（NHK）報導，日本從1997年開始每3年舉行一次太平洋島國峰會，今年7月中旬將在東京舉行第10屆峰會，預計邀請南太地區18個國家或地區領袖等人與會。
日本首相岸田文雄擔任峰會共同主席，為協助南太各國因應熱帶低氣壓及海嘯採取防災避難對策，會中將表明利用日本版全球定位系統（GPS）衛星「引路號」（Michibiki），即時提供日本氣象廳觀測數據給南太各國。
另外，日本政府也將說明東京電力公司針對福島第一核電廠內積存「核處理水」排放入海計畫，再度尋求南太各國對「核處理水」排放安全性的理解。
中國近年來透過協助興建基礎設施強化對南太島國的參與，日本有意藉由過去長年提供政府開發援助（ODA）的實際成果，加上在防災對策方面提供協助，強化與南太島國間關係。
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