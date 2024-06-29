稱依總統命令行事…玻利維亞將領帶頭政變 法官令審前羈押6個月

玻利維亞檢察總長席雷斯（Cesar Siles）今天表示，前陸軍總司令朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）因本週稍早帶領一場未遂政變被捕，法官已下令「預防性羈押」6個月。

路透社報導，席雷斯表示，總檢察署聲請將朱尼嘉羈押6個月，國防部和內政部等部會也支持，「因為案發事件情節重大」。

席雷斯又說：「法官下令預防性羈押，無疑將開啟先例，也發出明確訊息，如此調查工作才能繼續進行。」

朱尼嘉26日率領軍隊在行政首都拉巴斯（La Paz）穆里洛廣場（Plaza Murillo）聚集，之後一輛裝甲車撞上總統府大門，讓士兵闖進府內。朱尼嘉之後被捕。穆里洛廣場是玻國總統府與國會所在。

席雷斯說，朱尼嘉被控犯下恐怖主義罪行，可判處15年至20年有期徒刑；此外，還涉及武裝叛亂罪，可判刑5年至15年。

朱尼嘉曾表示，他是遵照總統阿爾斯（Luis Arce）的命令行事。阿爾斯則否認涉入朱尼嘉的行動，或事先知情。