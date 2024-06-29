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環太軍演29國合作 航艦打擊群指揮官強調「建立信任」

中央社／ 檀香山28日專電
29國參與的環太平洋演習在夏威夷及周邊區域舉行。 中央社
29國參與的環太平洋演習在夏威夷及周邊區域舉行。 中央社

29國參與的環太平洋演習在夏威夷及周邊區域舉行，第一航艦打擊群指揮官沃許強調，盟友之間每天並肩演練，建立信任關係，「需要朋友之前，最好先認識朋友」。

環太平洋演習（RIMPAC）27日起一直進行到8月1日，在美國主導下，日本、南韓、菲律賓、加拿大、澳洲、印度、英國、法國、荷蘭等盟友參與，40艘軍艦目前停靠在珍珠港聯合基地，準備在幾天後展開海上演習。

能搭載70架戰機、有海上移動機場之稱的航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson，CVN-70）是這次環太平洋演習的焦點，卡爾文森號領銜的第一航艦打擊群指揮官沃許（Michael Wosje）、卡爾文森號艦長湯瑪斯（Matthew Thomas）今天在艦上接受訪問。

卡爾文森號與多艘艦艇、飛機組成航艦打擊群，提供美軍先進戰機F-35閃電II（Lightning II）起降，擁有強大火力。指揮官沃許強調，今年的環太平洋演習是1971年以來規模最大的一次，象徵美軍與盟友為了共同目標站在一起。

沃許指出，藉由環太平洋軍演，美軍和盟友、夥伴一起演練，共同為了自由開放的印太區域、基於規則的國際秩序而努力。他身為航艦打擊群的指揮官，很榮幸能在戰術層面與各國盟友一起演練。

沃許強調，透過一天又一天、肩並肩的實地演練，盟友之間得以建立真正的信任關係；他指著軍事基地裡停靠的29個國家、40艘軍艦，表示「需要朋友之前，最好先認識朋友」。

卡爾文森號艦長湯瑪斯強調：「光是40艘軍艦聚集在一起，本身就是一件很不容易的壯舉。」各國之間的艦艇透過無線電、電子通信系統互相聯繫，一起駛出珍珠港，在夏威夷周邊的演習海域航行。

湯瑪斯指出：「信任是無價的，只有每天並肩一起工作才能建立信任。」除了軍事行動上的合作演練，參與演習的各國在出海之前，有各式各樣的交流與聯誼機會，包括將領之間的座談會、官兵之間的體育賽事。

卡爾文森號全長330公尺，有如一座海上的軍事機場，今天開放媒體採訪。飛行甲板上、機庫甲板內，停放多架世界先進戰機F-35閃電II（Lightning II）和出現在電影「捍衛戰士：獨行俠」當中的F/A-18大黃蜂戰鬥機、用於偵察的E-2D鷹眼預警機。

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