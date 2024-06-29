制裁下仍會提供武器？朝俄「親密關係」升溫 北京焦慮藏不住

6月26日，南韓情報部門稱，北韓試射了一枚疑似高超音速導彈，導彈最終在朝鮮半島東海岸爆炸，試驗以失敗告終。

此次導彈試射發生在北韓戰爭爆發74周年的第二天。普遍認為，北韓的挑釁性武力展示是對美日韓舉行聯合軍演做出的回應。美國海軍核動力航母西奧多·羅斯福號（Theodore Roosevelt）於本月22日抵達南韓，停靠釜山港，與南韓和日本一起於27日至29日舉行三邊多域聯合軍演。

最新的導彈試射失敗可能會促使金正恩向其新晉軍事盟友俄羅斯請求得到更先進的武器技術，以確保下次試驗的成功。

朝俄之間對先進軍事裝備和技術的潛在交換渠道引發了國際社會對兩國加強軍事合作的深切擔憂。

莫斯科與平壤「親密關係」迅速升溫

上周，俄羅斯總統普亭訪問北韓時，朝俄兩國簽署了一項全面戰略合作協議。該協議包含了一項防衛互助的軍事承諾，即任何一方受到攻擊時，另一方承諾提供防衛援助。

坎貝爾：普亭訪北韓後 北京在互動中透露出焦慮

儘管協議中沒有提及武器交換，但俄羅斯入侵烏克蘭實質上使莫斯科與平壤關系走得更近，因為西方國家加大了對俄羅斯的制裁力度。

據稱，北韓向普亭在烏克蘭前線彈藥吃緊的部隊提供了數百萬發炮彈和短程導彈，而作為回報，金正恩從俄羅斯獲得了超出聯合國制裁限額的燃料、食品供應以及核武、導彈和空間項目技術。

平壤否認向俄羅斯提供武器的指控。

炮彈換技術

「俄羅斯需要來自北韓的炮彈和彈道導彈。北韓正在對這一情勢加以利用，並很可能要求俄羅斯轉讓有關導彈、核武器以及軍備運輸的技術，」歐洲政策分析中心（Center for European Policy Analysis）跨大西洋防御與安全項目（Transatlantic Defense and security program）的安全專家尼科·朗格(Nico Lange)說道。

「金正恩是一個強硬的談判者，他甚至推動並促成普亭在24年後首次對北韓進行高級別訪問，以提升自己作為重要世界領導人的資歷。」朗格告訴德國之聲。「俄羅斯將為其從北韓獲得低質量炮彈和彈道導彈付出高昂代價。但普亭只能做出讓步，因為他在烏克蘭前線的戰事陷入了困境。」

華盛頓史汀生中心（Stimson Center）發布了一項對俄羅斯潛在出口的分析表明，金正恩有一長串希望獲得的設備清單，以替換現有老舊裝備。

分析報告援引美國政府官員的話稱，平壤「正在尋求從俄羅斯採購戰鬥機、裝甲車和地對空導彈。」俄羅斯國家杜馬議員維亞切斯拉夫·尼科諾夫（Vyacheslav Nikonov）在Telegram上的一則發帖中強調將擴大俄羅斯與北韓在太空領域的合作計劃。

去年9月，金正恩訪問俄羅斯遠東的東方航天中心時，普亭承諾為北韓衛星計劃提供協助

武器轉讓幾無障礙？

俄羅斯過去曾向北韓出售潛艇，平壤今年早些時候展示了據稱能夠從水下發射彈道導彈的系列船只中的第一艘。美國擔心，能夠攜帶發射核彈頭導彈的潛艇也在金正恩的願望清單上。

分析人士表示，儘管聯合國安理會曾通過一系列決議禁止與北韓進行武器交易，並且莫斯科此前曾簽署了其中的多項決議，但朝俄之間進行武器交易幾乎沒有什麼障礙。

「北韓和俄羅斯在半島東北部有一條很短的陸地邊界接壤，圖們江（Tumen River）上有一座鐵路橋，運送炮彈的火車通過這座橋進入俄羅斯，」東京國士館大學（Kokushikan University）國際關係學教授雅科夫·津伯格（Yakov Zinberg）說道。

「此外，俄羅斯遠東港口和北韓港口的船只甚至可以在不離開雙方領海的情況下直接在兩國間航行。」他補充道。

日本《讀賣新聞》（Yomiuri Shinbun）6月7日發布的由美國地球成像與數據分析公司「行星實驗室」（Planet Labs PBC）拍攝的圖像顯示，四艘據信是北韓的船只停靠在俄羅斯東方港（Vostochny）。這些船只此前曾為隱藏其位置關閉了自動識別系統（AIS）信號而從監測系統上消失。

「俄羅斯和北韓現在基本上無視制裁，」津伯格教授向德國之聲表示。「他們不會公開承認這一點，他們會繼續否認向對方提供武器或燃料，但他們也會明確表示，他們不在乎國際社會的看法。」

俄朝聯盟顯著改變了「力量平衡」

安全專家朗格表示，金正恩過去夢寐以求的武器轉讓倘若成真，可能會擾亂東北亞微妙的軍事平衡。「俄羅斯正在使北韓變得更加危險，它將危險的技術交易給一個危險的國家，」他說道。

津伯格教授也表示贊同，稱這「將極大地改變力量平衡。」

「朝俄這一軍事聯盟將俄羅斯的軍事力量與金正恩在該地區的野心結合在一起，因此不可避免地，安全局勢將隨之發生改變。」他說道，為應對這種可能非常強大的新聯盟，南韓、日本和美國將不得不採取應對措施。

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