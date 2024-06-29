巴黎奧運倒數1個月！塞納河大腸桿菌仍超標4倍 3賽事恐受影響
距離法國巴黎奧運開幕僅剩不到1個月，賽事預定場地塞納河（Seine River）最新檢測數據顯示，水中腸球菌和大腸桿菌濃度仍超過歐盟標準2至4倍，屆時恐影響鐵人三項游泳項目及公開水域游泳競賽。
路透、衛報報導，法國政府誓言將完成整治塞納河，並計畫當作「公開水域游泳」、「鐵人三項」、「帕運鐵人三項」等3項賽事場地。
但根據巴黎市官網資料，預計作為比賽場地的名勝古蹟「亞歷山大三世橋」（Pont Alexandre III）下河段水質，截至23日，其腸球菌濃度為每100毫升1000 CFU（菌落形成單位），超過歐盟法規的2倍；而大腸桿菌則超過近4倍法定標準。
此前18日的檢測指出，塞納河大腸桿菌含量高達標準的10倍，且至今從未低於世界鐵人三項總會每100毫升1000個菌落形成單位（CFU）的上限。
儘管近來水質有所改善，過去一周仍連續幾天數值達不安全水平。巴黎市長辦公室聲明指出，「由於不利的水文條件、光照不足、氣溫低於季節均溫及上游汙染，水質依然欠佳」。
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