多倫多同志大遊行6月30日舉行 台灣組隊參加

多倫多同志大遊行明天登場，逾266支遊行團隊中，有個特別的隊伍是由一群志同道合的台灣人自發性組成並完成立案，取名「寬容自信台灣協會」（Taiwan WithPride），希望在遊行中讓世界看見台灣。

這是多倫多同志大遊行（Pride Parade Toronto）43年來，第3度有台灣團體組隊參加。台灣團體正式成立非營利組織Taiwan With Pride，立志年年參加大遊行，讓大家持續看到台灣的存在。

Taiwan With Pride組織負責人蘇友晟（Brendon Su）向中央社表示：「我們是一個為了多倫多同志大遊行而出現的團體，為的就是讓大家看到台灣。」這個非營利組織已分別在台灣和加拿大政府完成申請程序，中文是「寬容自信台灣協會」，英文是Taiwan WithPride Association。

蘇友晟說，當朋友想出Taiwan With Pride這個英文名，大家立刻叫好，決定以此名申請登記立案；希望藉此「雙關語」強調台灣與Pride站在同一陣線，台灣與加拿大共享包容尊重自由民主的價值。

多倫多同志大遊行是加拿大規模最大的同志遊行活動。2017年台灣大法官釋憲裁定保障同性婚姻權利那年的遊行，即有熱血的多倫多台灣人首次組隊報名參加，備受各方矚目。台灣後來再次組隊報名遊行是2022年。蘇友晟2次都是當然成員之一。

蘇友晟表示，今年台灣第3次組隊並正式成立組織，是因為他們這一群為台灣感到驕傲的朋友認為，應該讓更多人了解，台灣與加拿大在多元包容方面有相同理念，台灣一直在持續努力成長。

他說：「我們最想要的就是『每年都可以看到台灣團隊出現在這裡』，讓我們不分性別、國籍、種族或立場，都在這一天站出來，為Pride的價值發聲。」

Taiwan With Pride組織未來打算進一步申請成為慈善團體，讓捐款者可以獲得正式抵稅收據。日前剛舉行的多倫多「大玩音樂祭」，Taiwan With Pride應邀設攤，在現場賣力宣傳並推出紀念小物籌款，吸引不少人報名加入，準備參與明天下午充滿活力又多元的多倫多同志大遊行。

蘇友晟說，今年台灣隊被安排在加拿大皇家銀行（RBC）和泰國隊伍之間行進，可能會形成某種「意外的挑戰」。因為泰國國會幾天前才剛通過歷史性同婚法案，成為全亞洲第3個、東南亞第1個承認同性婚姻的國家，熱度極高。

蘇友晟說，台灣是亞洲第一個通過同婚合法化法案的國家，這次大遊行，台灣和泰國一前一後歡慶多元盛會。