俄將造新中程核彈 擬擺在能打北約或日韓附近

俄羅斯總統普亭今天宣布，俄國要生產能搭載核彈頭新型中程飛彈，然後再決定部署位置，不排除部署地點的射程能涵蓋歐洲的北約國家或美國在亞洲的盟國。

紐約時報指出，普亭威脅語帶含糊，既沒明講部署位置也沒提及部署時間表，還牽扯美國把類似的飛彈引入在歐、亞的演訓，似在暗示俄國此舉是用來談判的籌碼。

不過普亭這項宣示在時機點仍不容忽視。當前法、英相繼將舉行大選，距離7月19日在華府登場的北約峰會75週年也很近，是普亭訪問北韓後又一試圖升高與西方對抗的情事；不到兩週前普亭的北韓之行與對方簽署一份全面戰略夥伴協議，讓美國和亞洲盟國大為緊張。

經多年指控俄方未遵守後，美國於2019年川普政府時退出1987年的中程核飛彈條約（INF Treaty）。這份條約禁止美俄生產射程在500到5500公里間的陸基巡弋或彈道飛彈。

目前美俄間的限武協議僅剩新戰略武器裁減條約（New START），但也將在2026年2月到期。NewSTART限制美俄所能持有的洲際飛彈。

紐時認為普亭大可在過去5年任何時間宣布強化中程飛彈戰力的計畫，選於現在宣布的時機值得注意。當前五角大廈為抗衡中國不斷增長的核武力量，已開始在亞洲部署一些改良型飛彈，但尚未在歐洲恢復部署。

但普亭此舉也有可能是報復近期美國對烏克蘭放寬美援武器的限制。日前美國總統拜登允許烏克蘭用美援武器打擊俄國境內目標，但僅限於哈爾科夫（Kharkiv）一帶俄軍發起攻擊的地點，當時普亭就表明俄方必將回應。

在今天與國家安全官員的視訊會議上，普亭於簡短的視訊談話中提及丹麥近期的一些軍演，並表示美國可能準備把武器留在當地。

普亭說：「我們須對此有所回應，並據以決定我們的後續步驟。看來我們需要開始生產這類攻擊武器系統，然後必要時視實際情況決定部署位置，以確保我方安全」。