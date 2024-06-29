聯合國秘書長：實現世界發展目標 進度不及格

聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天警告說，由於戰爭與資金短缺，造成聯合國旗艦發展目標的進度受阻，其中包括因應氣候變遷的行動。

在2015年，聯合國成員國採行「永續發展目標」（Sustainable Development Goals）計畫，要在2030年前達成改變世界的17項目標，包括徹底消除赤貧和消減飢餓。

但古特瑞斯今天表示：「全世界成績不及格。」

古特瑞斯在紐約舉行的簡報會上表示：「我們未能確保和平、對抗氣候變遷、促進國際金融秩序，在在損害世界的發展。」他並公布這些目標的執行進度。

「我們必須加快行動以實現永續發展目標，我們刻不容緩，而目前只有17%的目標能符合進度。」

法新社報導，為實現這些目標所投注的資金和關注一再受挫，包括遭遇COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情、烏克蘭戰事、加薩戰爭、蘇丹衝突、氣候災難惡化，以及民眾生活費急劇攀升。

古特瑞斯表示，要採取行動為全球各地的重大衝突帶來和平，還要努力邁向必要的綠色轉型。

他又說：「這意味要增加多邊開發銀行的貸款能力，為氣候行動和永續發展提供更多資源。」