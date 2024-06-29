日本奈良土石流6屋受損 女屋主外出逃過一劫

日本奈良縣生駒市昨晚發生土石災情，造成6棟民宅受損及電車停駛。一名女屋主事發時正好外出逃過一劫；而停駛電車上約200名乘客，第一時間被緊急疏散到最近的一處車站避難。

日本放送協會（NHK）及每日新聞報導，警方表示，土石災情發生在昨天晚間8時左右，大量土石流入民宅內部或腹地內。由於附近有近鐵京阪奈線的鐵道經過，土石流入隧道入口附近的鐵軌上，造成昨晚8時後的電車全線停駛。

近鐵公司表示，搶通鐵道需要時間，因此今天從首班車開始也暫時停駛。

近鐵京阪奈線一列電車昨晚遇土石受阻後停車，車上約200名乘客下車步行到最近的東生駒站避難。

警方表示，靠近民宅的山坡崩塌流入民宅內，所幸無人受傷。生駒市政府昨晚針對附近12個家戶共41人，發布警戒等級次高的「避難指示」。

奈良縣內從6月27日開始持續降雨，位於奈良市旁的生駒市，截至昨天晚間8時的24小時降雨量為91.5毫米。

自家一樓客廳及浴室遭土石侵入受害的50多歲女性屋主，事發當時因外出而未遭波及。這名女性說，因為聽說後山岩層堅固所以很放心，但得知家裡受害後令人驚訝，「在確認家中災情時，看到土石破窗而入的情景相當可怕」。