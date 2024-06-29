安理會會議大國同仇敵愾 控俄用北韓彈藥侵烏

美國、英國與法國今天在聯合國安全理事會會議槓上俄羅斯，指控俄羅斯在俄烏戰爭中使用北韓的飛彈與彈藥，違反了針對北韓的武器禁運。

路透社報導，俄羅斯駐聯合國大使涅班濟亞（Vassily Nebenzia）稱這些指控「完全不實」。在聯合國安理會召開這場會議前，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）上週與北韓領導人金正恩（KimJong Un）簽署一項協議，同意在任何一方面臨武裝侵略時將提供軍事援助。

美國今天也批評中國，稱北京應該對北韓與俄羅斯運用影響力來保護區域與全球安全，並終結北韓與俄國之間「這種日益危險的軍事合作」。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）向安理會表示：「在此懇請我們的中國同僚了解到，如果朝鮮半島局勢持續照目前軌跡發展，美國與盟邦將不得不採取行動捍衛他們的安全。」但他沒有進一步說明。

美國指控北京沒有譴責俄羅斯的行為，助長北韓的氣焰，中國對此強烈反駁。中國常駐聯合國代表團副代表耿爽說：「當前朝鮮半島局勢持續緊張，這一局面是怎麼造成的？美方應該深刻反思，特別是反思自己的所作所為，不要總是習慣性地歸咎於他人，試圖甩鍋推責。」