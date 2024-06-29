菲華裔女市長疑為共諜 當局稱指紋與中國公民相符

菲律賓丹轆省班班市的華裔市長艾莉絲．郭（Alice Guo），因與一家遭突擊搜索的離岸博弈業者有關，被懷疑是假冒身分為中國工作，她的職務與公民身分可能很快就會遭到剝奪。

根據MSN.com轉載「南華早報」的報導，菲律賓國家調查局（NBI）比對指紋發現，艾莉絲．郭的指紋與另一名女性郭華萍（Guo Hua Ping）相同。郭華萍是在2003年持中國護照來到菲律賓，當時仍是青少女。調查單位懷疑艾莉絲．郭就是郭華萍。

菲律賓參議員洪迪薇（Risa Hontiveros）正在領導參議院對菲律賓離岸博弈產業（Philippine offshoregaming operator, POGO）進行調查，她在27日透露了上述訊息。

洪迪薇在聲明中說：「這證實了我長久以來的懷疑。『艾莉絲市長』是個假冒的菲律賓人，或者我應該說郭華萍是個假冒的菲律賓人。她是中國公民，偽裝成菲律賓公民，為的是讓離岸博弈產業的犯罪更順利。」

菲律賓當局3月突襲了位於丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）一個占地8萬平方公尺的離岸博弈設施，身為市長的艾莉絲．郭因此遭到批評。突襲行動中有近700名工人獲救，並且查獲了詐騙等犯罪活動的證據。

離岸博弈業是在菲律賓營運的線上賭博公司，主要服務對象是中國客戶，他們與各種犯罪活動有關，包括人口販運、綁架和詐欺。

大量中國工人在這些設施工作，相關的非法活動引起高度關切與批評，菲律賓當局正努力打擊以遏制相關犯罪行為。

艾莉絲．郭在5月7日的參議院聽證會上承認，她的出生證明是17歲才登記，並聲稱自己是在家接受教育所以沒有教育紀錄。自此之後，外界開始懷疑她的真實身分。

艾莉絲．郭遲至2021年才在班班市登記投票，翌年即競選市長。

艾莉絲．郭先前否認所有關於她是中國公民的指控，堅稱自己是中國父親與菲律賓人的私生女，並在父親的農場中長大。

她在訪問中說，「聽說我將被驅逐出境。我的母親離開我。現在我的國家背棄我。我會被驅逐到哪裡—馬來西亞、中國、新加坡？我只有一本護照，我是菲律賓人。」

然而今年6月，菲律賓參議員張僑偉（SherwinGatchalian）提交的文件顯示，艾莉絲．郭出生於中國福建，原名郭華萍，13歲時來到菲律賓。

張僑偉出示了郭家向移民局與投資署申請特殊投資人居留簽證的文件。

國家調查局隨後公布另一名稱為Alice Leal Guo婦女的身分文件，顯示此人出生於丹轆省，生日與市長艾莉絲．郭所宣稱的相同。洪迪薇問說這是否就是身分盜竊的證據。

艾莉絲．郭並沒有出席26日的參議院委員會聽證會，理由是「惡意指控」影響身心健康，導致「長期壓力和高度焦慮」。

在艾莉絲．郭的身分曝光後，洪迪薇表示將繼續深掘這位市長的過去。