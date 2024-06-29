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劍指美國！普亭放話：應恢復生產中短程飛彈 確保俄羅斯安全
俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯需要恢復生產中短程飛彈，並在必要時決定部署地點，確保國家安全。
美國時任總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1987年簽訂《中程核武條約》（INF），禁止試驗、生產和擁有射程500至5500公里的所有核子和傳統飛彈。
截至1991年6月1日，美蘇兩國共銷毀2692枚短程或中程飛彈，其中美國846枚，蘇聯1846枚。
但美國從2014年起指責俄羅斯不遵守規定，兩國互相推卸和否認，直到2019年川普政府宣布正式退出該條約。
普亭28日在俄羅斯國家安全委員會會議上表示，礙於美國已恢復生產飛彈系統，並向丹麥和菲律賓部署飛彈，俄羅斯有必要反應，著手生產打擊系統，後續將根據實際情況行事，以確保俄羅斯安全。
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