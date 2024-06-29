快訊

唐綺陽2024下半年12星座整體運勢！水瓶亮眼但當心破財、雙子出現神級桃花

國民黨7月排審核電延役法案 逼民進黨務實面對缺電

恭喜！歐陽妮妮「Yes,we do！」 張書豪求婚成功

聽新聞
test
0:00 / 0:00

劍指美國！普亭放話：應恢復生產中短程飛彈 確保俄羅斯安全

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
俄羅斯總統普亭。美聯社
俄羅斯總統普亭。美聯社

俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯需要恢復生產中短程飛彈，並在必要時決定部署地點，確保國家安全。

美國時任總統雷根（Ronald Reagan）與蘇聯領袖戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）1987年簽訂《中程核武條約》（INF），禁止試驗、生產和擁有射程500至5500公里的所有核子和傳統飛彈。

截至1991年6月1日，美蘇兩國共銷毀2692枚短程或中程飛彈，其中美國846枚，蘇聯1846枚。

但美國從2014年起指責俄羅斯不遵守規定，兩國互相推卸和否認，直到2019年川普政府宣布正式退出該條約。

普亭28日在俄羅斯國家安全委員會會議上表示，礙於美國已恢復生產飛彈系統，並向丹麥和菲律賓部署飛彈，俄羅斯有必要反應，著手生產打擊系統，後續將根據實際情況行事，以確保俄羅斯安全。

俄羅斯 普亭 美國 飛彈

延伸閱讀

普亭放話：俄羅斯應開始生產之前遭禁止飛彈

人不在場但存在感強！拜登、川普唇槍舌劍 他被提及逾10次成焦點

【專家之眼】從普亭得到的教訓：自己完了，國家也完了

【專家之眼】普亭出訪朝越與北京制裁台獨

相關新聞

劍指美國！普亭放話：應恢復生產中短程飛彈 確保俄羅斯安全

俄羅斯總統普亭表示，俄羅斯需要恢復生產中短程飛彈，並在必要時決定部署地點，確保國家安全。

英國安妮公主出院返家！5天前疑遭馬踢傷腦震盪

英國白金漢宮28日發聲明表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主（Princess Anne）留院5天後，已於28日...

不背棄！傳川普顧問代表團向日韓官員保證：繼續鞏固三國同盟

路透引述5名知情人士說法，美國前總統川普的盟友正向日本和南韓官員保證，當選後將支持拜登政府時期的目標，深化對抗中國和北韓...

阿根廷總統堅稱「說實話」 拒向巴西總統道歉

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天表示，沒有必要為他在競選期間稱巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lu...

普亭放話：俄羅斯應開始生產之前遭禁止飛彈

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，俄羅斯應該開始生產短、中程飛彈，這些是先前根據與美國簽訂，但現已...

歐盟執委會主席 范德賴恩可望連任

歐盟廿七國領導人於廿七日近午夜前通過三大高層人事案，同意執委會主席范德賴恩連任。范德賴恩將強化歐盟防衛能力列為下個任期重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。