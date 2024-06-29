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阿根廷總統堅稱「說實話」 拒向巴西總統道歉

中央社／ 聖保羅28日專電
阿根廷總統米雷伊。路透資料照
阿根廷總統米雷伊。路透資料照

阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）今天表示，沒有必要為他在競選期間稱巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）為共產主義者和貪腐道歉，因為他只是「實話實說」。

米雷伊在接受阿根廷新聞頻道La Nación +採訪時表示，魯拉確實是因貪腐罪被判入獄，且他本來就是共產主義者，這只是「實話實說」，沒有理由道歉。

美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）今天在報導中引述米雷伊的發言：「我說的都是事實，為何要道歉？他（魯拉）有必要將自己置於這些雞皮蒜毛的小事之上嗎？阿根廷人和巴西人的利益遠比一些左派的自我膨脹更重要。」

這是米雷伊首次回應魯拉要求他為自己的言論道歉。在此之前，每當被媒體問及此事時，阿根廷總統府發言人阿多尼（Manuel Adorni）的回答都是「米雷伊沒有做任何應該後悔的事情」。

本週，魯拉接受巴西新聞網站UOL採訪時表示，自去年12月米雷伊就職以來，他和米雷伊從未進行過雙邊會晤。魯拉認為米雷伊在競選期間「亂說話」，要求米雷伊向他和巴西道歉。

米雷伊的就職儀式，魯拉只派巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）代表，巴西前總統波索納洛（JairBolsonaro）則以貴賓身分出席，與其他在場的總統一起坐在顯眼位置。

由於巴西與阿根廷兩國之間經濟關係的重要性，米雷伊在今年4月通過阿根廷外交部長蒙迪諾（DianaMondino）發出一封非正式信函，藉蒙迪諾在巴西首都巴西利亞會見維艾拉的機會，提議舉行雙邊會議。

美國有線電視新聞網巴西頻道報導，魯拉從未回覆這封信，因此阿根廷沒有要求在即將舉行的南方共同市場（Mercosur）峰會上與巴西進行雙邊會晤。南方共同市場峰會7月8日在巴拉圭首都亞松森舉行。

根據阿根廷總統府，米雷伊和魯拉在義大利舉行的7國集團（G7）峰會上有見面，但只是互相問候，沒有進行雙邊對話。

巴西 米雷伊 魯拉

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