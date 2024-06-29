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英國安妮公主出院返家！5天前疑遭馬踢傷腦震盪
英國白金漢宮28日發聲明表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主（Princess Anne）留院5天後，已於28日出院回家。她的丈夫勞倫斯爵士（Sir Timothy Laurence) 也發聲明感謝醫院團隊對她的照顧、專業技術和關懷。
白金漢宮24日發聲明稱，安妮公主23日在居所發生事故，受輕傷及腦震盪，正留院接受觀察。儘管目前尚不清楚確切狀況，但意外現場附近有馬匹，醫療團隊也證實，她的頭部傷勢符合馬匹造成的撞擊情況。
安妮公主28日早上悄悄離開紹斯米德醫院（Southmead Hospital），回到她位於蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park）的住所，將繼續在家休養，在醫生判定她安全之前，預計不會履行公職。外界目前尚不清楚她再度公開露面將是何時。
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