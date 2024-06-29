快訊

LINE訊息查證功能再進化！3動作可辨認「可疑語音」真偽

台南學甲驚傳流浪犬傷人！7旬老翁倒地遭10隻圍攻 頭臉全是傷

聽新聞
test
0:00 / 0:00

英國安妮公主出院返家！5天前疑遭馬踢傷腦震盪

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
白金漢宮表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主留院5天後，已於28日出院回家。美聯社
白金漢宮表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主留院5天後，已於28日出院回家。美聯社

英國白金漢宮28日發聲明表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主（Princess Anne）留院5天後，已於28日出院回家。她的丈夫勞倫斯爵士（Sir Timothy Laurence) 也發聲明感謝醫院團隊對她的照顧、專業技術和關懷。

白金漢宮24日發聲明稱，安妮公主23日在居所發生事故，受輕傷及腦震盪，正留院接受觀察。儘管目前尚不清楚確切狀況，但意外現場附近有馬匹，醫療團隊也證實，她的頭部傷勢符合馬匹造成的撞擊情況。

安妮公主28日早上悄悄離開紹斯米德醫院（Southmead Hospital），回到她位於蓋特科姆公園莊園（Gatcombe Park）的住所，將繼續在家休養，在醫生判定她安全之前，預計不會履行公職。外界目前尚不清楚她再度公開露面將是何時。

團隊 白金漢宮

延伸閱讀

這家英國新創的新款電動車電池 充電「不到5分鐘」就有80%

英國安妮公主腦震盪與1匹馬有關 醫院曝傷況

英王查爾斯胞妹安妮公主頭部受傷送醫 疑遭馬撞擊

社區保全失控持滅火器狂砸經理害對方腦震盪、骨折 判刑2年

相關新聞

英國安妮公主出院返家！5天前疑遭馬踢傷腦震盪

英國白金漢宮28日發聲明表示，23日因頭部受傷和腦震盪住院的安妮公主（Princess Anne）留院5天後，已於28日...

不背棄！傳川普顧問代表團向日韓官員保證：繼續鞏固三國同盟

路透引述5名知情人士說法，美國前總統川普的盟友正向日本和南韓官員保證，當選後將支持拜登政府時期的目標，深化對抗中國和北韓...

普亭放話：俄羅斯應開始生產之前遭禁止飛彈

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）今天指出，俄羅斯應該開始生產短、中程飛彈，這些是先前根據與美國簽訂，但現已...

歐盟執委會主席 范德賴恩可望連任

歐盟廿七國領導人於廿七日近午夜前通過三大高層人事案，同意執委會主席范德賴恩連任。范德賴恩將強化歐盟防衛能力列為下個任期重...

美國總統大選辯論前 坎伯、馬朝旭熱線談台海

美國總統辯論美東時間廿七日晚間登場，各界關注美中關係可能是主題之一。美國副國務卿坎伯在此之前與中國大陸外交部副部長馬朝旭...

「假菲律賓人」？菲國機關稱華裔市長指紋跟中國大陸公民相符

菲律賓丹轆省（Tarlac）班班（Bamban）市的華裔市長愛麗絲．郭（Alice Guo）跟一家當局突擊搜查的菲國離岸...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。