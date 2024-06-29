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不背棄！傳川普顧問代表團向日韓官員保證：繼續鞏固三國同盟

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
傳川普顧問代表團向日韓官員保證，上任後將繼續鞏固三國同盟。美聯社
傳川普顧問代表團向日韓官員保證，上任後將繼續鞏固三國同盟。美聯社

路透引述5名知情人士說法，美國前總統川普的盟友正向日本和南韓官員保證，當選後將支持拜登政府時期的目標，深化對抗中國和北韓的三向關係。

知情人士指出，川普身邊的政策顧問過去幾周頻向日韓官員傳達上述訊息，即如果川普再次當選，他將支持兩國為緩和曾經的冰冷關係所做的努力，並推動軍事、經濟和外交合作以緩解全球緊張局勢。

川普顧問、前國安會幕僚長的傅萊茨（Fred Fleitz）近期前往日本會見官員，他說他向日方保證，聯盟將是強大的，川普意識到美國必須與盟友密切合作，以捍衛他們的利益。

在拜登28日的災難性辯論表現後，這些對話顯得格外重要，可能會將搖擺選民推向川普。

此外，若川普入主白宮，他的顧問已經提出其他外交政策計畫，包括烏克蘭和平計畫和重組北約資金計畫，並進一步與日韓等外國官員直接對話。前川普外交政策官員5月也會見了以色列總理內唐亞胡。

對此，川普競選團隊未證實他是否會接受這些提議。

川普 拜登 日本

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