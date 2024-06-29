蒙古國國會選舉結束 總理宣布執政蒙古人民黨獲勝

中央社／ 烏蘭巴托29日綜合外電報導

蒙古國在社會大眾對腐敗和生活成本高漲深感不滿下舉行國會選舉，總理奧雲-額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）今天在初步計票完成後宣布勝選。

法新社報導，地理位置居俄羅斯和中國之間的蒙古國幅員遼闊、人口僅有340萬人，28日舉行國會選舉，選出126名國家大呼拉爾（State Great Khural）成員。

在投票結束數小時後，奧雲-額爾登在首都烏蘭巴托（Ulaanbaatar）的記者會上宣布，他領導的執政黨蒙古人民黨（Mongolian People's Party）贏得多數議席。

他說：「根據計票初步結果，蒙古人民黨贏得68至70個議席。」

為確保計票正確，當局也進行人工計票作業，正式選舉結果預計今天稍晚公布。

俄羅斯 蒙古

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