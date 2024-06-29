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歐盟執委會主席 范德賴恩可望連任

聯合報／ 國際中心／綜合報導
歐盟三巨頭改選 歐盟廿七國領袖高峰會議廿七日達成協議，提名范德賴恩（左）連任歐盟執委會主席，葡萄牙前總理柯斯塔（中）任歐盟理事會主席，以及愛沙尼亞總理卡拉斯任歐盟外交和安全政策高級代表。（新華社）
歐盟三巨頭改選 歐盟廿七國領袖高峰會議廿七日達成協議，提名范德賴恩（左）連任歐盟執委會主席，葡萄牙前總理柯斯塔（中）任歐盟理事會主席，以及愛沙尼亞總理卡拉斯任歐盟外交和安全政策高級代表。（新華社）

歐盟廿七國領導人於廿七日近午夜前通過三大高層人事案，同意執委會主席范德賴恩連任。范德賴恩將強化歐盟防衛能力列為下個任期重心。她表示，歐盟未來十年需要在國防上投資五千億歐元（約新台幣十七點四兆元）。

范德賴恩強調，俄羅斯全面侵略烏克蘭前，歐盟防衛支出於一九九九年到二○二一年間增加百分之廿，但中國同期增加百分之六百、俄國增加百分之三百。歐盟雖對增加國防投資有共識，但具體財源仍待規畫。

廿七日這場歐盟理事會是歐洲議會六月改選後第一次歐盟高峰會，下個五年屆期的三巨頭人事案最受矚目。

一如外界預期，高峰會通過提名，由范德賴恩繼續帶領歐盟行政核心；十一月底將卸任的歐盟理事會主席米歇爾會交棒給葡萄牙前總理柯斯塔；愛沙尼亞總理卡拉斯獲提名接任歐盟外交和安全政策高級代表。

被稱為「愛沙尼亞鐵娘子」的卡拉斯說，「當我們重獲獨立時，我們還有很多其它顧慮。現在（俄烏）戰爭開打，它實際上打開的是所有的傷口」。

柯斯塔在社群媒體X上寫道，「身為歐盟理事會主席，十二月一日起，我將致力促進廿七個成員國之間的團結」。

三巨頭人事案需經歐盟理事會廿七國領袖三分之二多數同意。政治新聞網站Politico報導，與本屆執委會關係不睦的匈牙利總理奧班對范德賴恩投反對票，對卡拉斯投棄權，只對柯斯塔投贊成票。

義大利總理梅洛尼則因歐洲議會三個中間派黨團日前協商確定前述人選時，沒有找她所屬的強硬右派「歐洲保守與改革」（ECR）黨團參與，不論高峰會入場或拍團體照時都板著一張臉。

梅洛尼在高峰會上對范德賴恩投棄權票，對另兩個人事則投反對。范德賴恩與卡拉斯的人事案尚需經歐洲議會投票，梅洛尼的態度會否影響范德賴恩闖過最後一關值得觀察。

愛沙尼亞 梅洛尼 歐盟

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