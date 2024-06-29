美國總統大選辯論前 坎伯、馬朝旭熱線談台海

美國總統辯論美東時間廿七日晚間登場，各界關注美中關係可能是主題之一。美國副國務卿坎伯在此之前與中國大陸外交部副部長馬朝旭通話，重申兩國維持溝通管道暢通，坎伯也對馬朝旭強調維持台海和平與穩定的重要性。

針對台灣問題，馬朝旭強調，縱容支持台獨將引火燒身，他要求美方恪守三個聯合公報，停止武裝台灣，將不支持台獨承諾落到實處。

馬朝旭強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。台獨是死路一條，縱容支持台獨終將引火燒身。

美國國務院轉述兩人會談重點，發言人米勒表示，坎伯嚴重關切中方在南海（包含仁愛暗礁）破壞穩定的行動，並重申美國支持航行與飛越自由，也支持以符合國際法的方式和平解決爭端；坎伯對中方表示，美國依據美菲共同防禦條約，對於菲律賓的承諾依然堅定如鐵。

馬朝旭指出，美方應停止縱容和支持菲律賓挑釁滋事，以實際行動維護南海和平穩定。

在烏克蘭問題上，馬朝旭稱中方立場公正，美方應停止對中國無端抹黑、甩鍋推責，停止阻撓中國同俄羅斯正常經貿往來，他表示，中方堅決反對美方濫施非法單邊制裁和長臂管轄，將堅定維護中國實體和個人的正當合法權益。坎伯則重申，關切中方對俄羅斯國防工業的支持。