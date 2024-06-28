北韓宣稱成功試射多彈頭飛彈 南韓公開影像駁斥

北韓官媒聲稱26日試射多彈頭飛彈成功，南韓軍方今天公開監測影像反駁，北韓報導公開的照片與實際發射飛彈不符，明顯是發射失敗，且發射的不可能是多彈頭飛彈。

南韓合同參謀本部表示，南韓軍方發現北韓準備發射飛彈的跡象後就開始密切監控，這枚在26日凌晨5時30分左右發射的飛彈在上升階段就出現不正常的迴轉，動線也出現不規則扭曲，之後在空中爆炸，與一般彈道飛彈飛行軌道並不相符。

南韓軍方捕捉到的影像中也能看到，這枚飛彈出現不正常的煙霧，爆炸後分解成數十片碎片，與北韓主張飛彈分離成3個移動彈頭並正確擊中3個目標的說法明顯不同。

北韓中央通信社（KCNA）26日報導，平壤25日利用固體燃料的中長程飛彈，「成功進行單個移動彈頭的分離與導引控制測試」，並正確將3個彈頭分別引導至目標座標點。

南韓軍方人員指出，北韓報導公開的飛彈照片與使用液體燃料的火星17型飛彈類似，且發射時產生的煙霧瀰漫的範圍不如固體燃料引擎一般廣泛，實際發射飛彈則推測更接近固體燃料引擎。另外，北韓成功發射飛彈時會聯同移動式發射台（Transporter ErectorLauncher, TEL）一起公開，但這次公開照片中卻不見發射台蹤影，更引人疑竇。

軍方人員也說，雖然不排除北韓開發新型飛彈的可能性，但因為這次飛彈太快爆炸，難以進一步確認。由於北韓先前多在這次發射飛彈的地點發射高音速飛彈，南韓軍方綜合其他情報，在第一時間推測北韓這次應是試射高音速飛彈飛彈失敗。

對於北韓是否可能真的測試多彈頭飛彈，只是並未如聲稱般成功，南韓軍方則斷定「完全不考慮這種可能性」，指出開發這種飛彈必須擁有能讓飛彈再次進入大氣層內的技術與多彈頭技術，但南韓與美國當局掌握情資顯示北韓現在並未掌握這種技術。

對於北韓為何發表假資訊，南韓與美國當局推測應是為「掩蓋失敗」，由於飛彈爆炸後的碎片可能落入北韓內陸，為避免引發當地居民不滿，才選擇以「測試多彈頭飛彈」作為藉口。北韓後續可能再次就這次發射失敗的飛彈再次試射。