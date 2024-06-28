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喬治亞通過境外影響力法案惹議 加入歐盟程序被喊卡

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導
歐洲聯盟領袖表示，喬治亞通過「境外影響力」法案後，喬治亞加入歐盟之路「實際上」已遭封鎖。 美聯社
歐洲聯盟領袖表示，喬治亞通過「境外影響力」法案後，喬治亞加入歐盟之路「實際上」已遭封鎖。 美聯社

歐洲聯盟領袖今天表示，喬治亞通過富有爭議、仿照俄羅斯箝制異己立法的「境外影響力」法案後，喬治亞加入歐盟之路「實際上」已遭封鎖。

喬治亞本月通過一項打擊「境外影響力」的法案，批評者稱該法是模仿用以扼殺異議言論的俄羅斯法律。喬治亞去年正式成為加入歐盟的候選國。

法新社報導，在布魯塞爾舉行峰會的歐盟領袖呼籲喬治亞當局「表明自身意向」，推翻當前危及喬治亞加入歐盟的行動，因為這已導致其入盟程序實際停止。

歐盟峰會發布聲明指出，「境外影響力」法案的通過，使得喬治亞為獲入盟候選資格所採取的措施出現「倒退」。

由27個成員國組成的歐盟正在考慮，如何回應喬治亞執政黨「喬治亞之夢」（Georgian Dream）的舉措，但也慎防將喬治亞更推向俄羅斯。

經歐盟國家部長討論的初步措施，可能包含停止資助喬治亞安全部隊、削減供給政府融資，或切斷高層聯繫。

儘管喬治亞政府通過「境外影響力」法案，絕大部分喬治亞民眾仍支持與歐盟建立更密切關係。喬治亞有部分領土被俄軍占領。

俄羅斯 布魯塞爾 歐盟

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