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危險熱浪侵擾！全球20大首都變熱 智庫：35度以上天數30年增52％

中央社／ 倫敦28日綜合外電報導
全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。示意圖／美聯社
全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。示意圖／美聯社

總部設於英國倫敦的智庫國際環保開發研究所（IIED）今天發布分析結果顯示，德里、雅加達和布宜諾斯艾利斯等全球20大首都，氣溫達到攝氏35度以上的天數在過去30年間增加52%。

路透社報導，全球20個人口最多的首都共住有超過3億人，他們特別容易受到氣候變遷造成氣溫上升的影響，因為道路的瀝青和建築物會吸收和保留熱度。

印度德里、孟加拉達卡和菲律賓馬尼拉等首都今年已受危險的熱浪侵擾，導致大量跟高溫相關的死亡事件以及學校被迫停課。

根據氣象站數據，德里已遭遇到74年來最長、最嚴重的熱浪，從5月14日至6月21日之間，連續39天最高溫達到或超過攝氏40度。

印尼雅加達的攝氏35度以上天數增加最多，從1994年至2003年的28天，增加到最近10年的167天，南韓首爾從9天增至58天，阿根廷布宜諾斯艾利斯則從7天變成35天。

印度 氣候變遷 熱浪 雅加達 高溫

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