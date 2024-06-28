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東電排第7波核處理水 2025年初開始拆除空貯存槽

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本東京電力公司今天起開始排放2024年度第3波福島第一核電廠「核處理水」入海，此次排放約7800公噸。此外，東電計劃2025年1月左右開始拆除核電廠腹地內空出來的貯存槽。

朝日新聞、共同社報導，東電2023年8月首度排放經過海水稀釋的福島第一核電廠核處理水入海，今天開始排放的核處理水，是整個排海計畫的第7波。倘若順利，這波排海作業將於7月16日結束。

福島第一核電廠腹地內約有1000座貯存槽，總計存放約130萬公噸的核處理水。

東電昨天宣布，為了拆除福島第一核電廠核處理水排海後空出來的貯存槽，7月起將啟動準備工作，預計獲得原子能規制委員會的核准後，從2025年1月左右開始，耗費1年左右時間拆除21座貯存槽。

東電正評估在空出來的腹地興建設施，以存放日後從福島第一核電廠內取出的熔融核燃料團塊。

燃料團塊指的是2011年福島第一核電廠發生核子事故後，位於反應爐壓力槽（RPV）內爐心燃料，和一次圍阻體容器（PCV）中物體一起熔融形成的固狀物。目前推估加總1號機到3號機的核燃料團塊可能達880公噸。

根據東電說法，開始排海的核處理水分別經過東電、日本原子能研究開發機構、民間檢測機關分析後，已確認氚以外的放射性物質濃度均低於日本的國家排放標準。

而東電與日本政府在2023年8月首波核處理水排海之後，採樣福島第一核電廠周邊的海水及魚類，並調查放射性物質濃度，據稱均確認未出現異常。

核處理水 核電 福島

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