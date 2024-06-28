法國會改選在即！極右翼質疑馬克宏軍事統帥角色 緊張關係加劇

法國將於本月30日舉辦國會改選。在長期領導極右派的瑪琳．雷朋（Marine Le Pen）質疑總統馬克宏的軍事統帥角色後，馬克宏的支持者與極右翼之間的緊張關係加劇。

馬克宏（Emmanuel Macron）在本月9日歐洲議會選舉中慘敗給極右翼「國民聯盟」（RN）後，宣布提前舉辦選舉，當時他希望給選民一個嚴肅的選擇：法國的未來是否要交給極右派。

「國民聯盟」有望贏得這次大選，且可能在與馬克宏的緊張「共治」中首次獲得總理職位。

法新社報導，28歲的「國民聯盟」主席巴德拉（Jordan Bardella）有機會以總理身分領導政府。

但巴德拉堅稱，只有在他的政黨於7月7日第2輪投票後贏得國會下議院「國民議會」（NationalAssembly）577席的絕對多數時，他才會這樣做。

瑪琳．雷朋對「電訊報」（Telegramme）表示，馬克宏的軍事統帥頭銜僅是「榮譽性質，因為掌握財政大權的是總理」。

法國總理艾塔爾（Gabriel Attal）在電視辯論中說，瑪琳．雷朋已發出「明確訊息」，表明如果「國民聯盟」贏得選舉，「總理和總統之間將為誰才是軍事統帥而出現爭議…這對法國安全來說是很嚴肅的訊息」。

瑪琳．雷朋先前3度問鼎艾里賽宮受挫，她可能感覺這是她最有可能入主總統府的一個機會。她的反對者長期以來指責她與俄羅斯的克里姆林宮關係友好。

距離國會改選第1輪投票還有3天，馬克宏的中間派聯盟正奮力收復失地。民調顯示，他的陣營目前處於第3，落後於「國民聯盟」和左翼聯盟「新人民陣線」（New Popular Front）。

馬克宏堅持，無論哪個政黨在即將到來的大選中獲勝，他都會做完剩下的第2個任期到2027年。

馬克宏的朋友和敵人至今仍然難以理解他為何要在歐洲議會大選慘敗後，解散下議院、舉行改選。

法國「世界報」（Le Monde）發表的民調機構「易普索」（Ipsos）調查預估，「國民聯盟」將贏得36%的選票，「新人民陣線」贏得29%，馬克宏的聯盟僅有19.5%。