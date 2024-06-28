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民眾不滿現況 蒙古國執政黨預期仍將贏得國會選舉

中央社／ 蒙古國首都烏蘭巴托28日綜合外電報導

蒙古國國會選舉今天登場，儘管民眾對貪腐、經濟問題不滿而產生的憤怒日益增加，但普遍預期執政黨仍將獲勝。

蒙古國幅員遼闊、人口只有340萬人，地理位置夾在中國與俄羅斯之間。蒙古國選民正在行使其民主權利，要選出126名大呼拉爾（State Great Khural，蒙古國的一院制國會）成員。

分析家預期，蒙古國總理奧雲-額爾登（Luvsannamsrain Oyun-Erdene）領導的蒙古人民黨（Mongolian People's Party）將可在國會選舉中，保住2016年以來就占多數席位的優勢，繼續在蒙古國這個資源豐富的國家執政4年。

不過，民眾對貪腐橫行、生活成本高昂、占人口近2/3的年輕人缺乏機會而深感沮喪。

另外，社會普遍認為長達10年的煤炭開採，推動了兩位數的（經濟）成長，但其所得卻被富裕的菁英階級所壟斷。

蒙古國儘管幅員遼闊，但因為採自動化計票，因此初步的結果預計會在投票結束後幾個小時內出爐。

在政治由男性主導的蒙古國，各政黨推出候選人依法其中30%必須是女性，為近10年來首見。

蒙古

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