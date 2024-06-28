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日本能登半島地震死者增至281人 超越熊本地震

中央社／ 東京28日綜合外電報導

日本能登半島元旦發生規模7.6強震，石川縣輪島市與七尾市政府宣布「災害關聯死」案例共增加22人。如此一來，能登半島地震死者人數已增至281人，超越2016年熊本地震的276人。

讀賣新聞報導，輪島市政府與七尾市政府昨天宣布能登半島地震「災害關聯死」最新案例，分別為19人與3人，之中有男有女。

此外，輪島市府昨天也表示，這次最新認定為「災害關聯死」的其中1個案例，因為行政上的疏失，之前被官方歸類為直接死亡案例，因此經過修正後直接死亡案例減少1人。

如此一來，能登半島地震的直接死亡與「災害關聯死」案例目前分別為229人及52人，總計281人。

另外，石川縣官方本月25日召開的審查會中判斷應被認定為「災害關聯死」的案例另有18人，因此能登半島地震的罹難者數量預料攀升至299人。

「災害關聯死」與直接死於天災的罹難者不同，是因為疲於避難生活、環境變化的壓力等因素造成身體健康惡化而往生。若經過地方政府認定為「災害關聯死」，罹難者家屬可依法獲得最多500萬日圓（約新台幣104萬元）的災害救助金。

強震 日本 熊本地震

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