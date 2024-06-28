影╱印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

俄羅斯前年入侵烏克蘭，加劇歐洲多國對俄軍威脅的擔憂，芬蘭、瑞典兩個長年不結盟的國家，因而先後加入承諾集體防衛的北約組織（NATO）。瑞典現有約百架獅鷲戰鬥機，芬蘭則有60多架美製F/A-18大黃蜂戰機，兩國入盟使北約增添約等於一整個英國空軍戰鬥機隊的規模。若俄國總統普亭未來打算侵犯波羅的海國家，這兩個北約新盟國將發揮何種作用？

2024-06-28 11:30