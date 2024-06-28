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印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

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影╱印度機場屋頂坍塌釀1死8傷 「橫梁插車內」驚悚畫面曝

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
印度首都新德里機場第一航廈28日驚傳部分屋頂坍塌，造成1人死亡、8人受傷。圖╱截取自ANI在X影音。
印度首都新德里機場第一航廈28日驚傳部分屋頂坍塌，造成1人死亡、8人受傷。圖╱截取自ANI在X影音。

印度時報報導，印度首都連續兩日遭遇暴雨侵襲，首都新德里機場（DEL，全名為英迪拉甘地國際機場）第一航廈28日驚傳部分屋頂坍塌，造成1人死亡、8人受傷，該航廈專營國內線航班也暫時停飛。

根據印度快報，新德里機場28日清晨約5時30分左右受暴雨影響，部分屋頂及支撐橫梁倒塌，壓倒若干接送區停等計程車和其他車輛，社群媒體流出照片可見，一根橫梁硬生插進一輛轎車內，目前已知至少造成1死8傷。

對此，機場聲明，第一航廈所有航班暫時停飛至下午2時以前，靛藍航空（IndiGo）及香料航空（SpiceJet）從第一航廈起飛航班悉數取消。

根據航班追蹤平台Flightradar24，至少10個航班被取消，40個航班受到延誤。

印度 機場 航班

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