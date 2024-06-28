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駐日美軍又涉性侵 沖繩縣府月餘才接獲告知

中央社／ 東京28日綜合外電報導

1名沖繩駐日美軍因誘拐與性侵未滿16歲少女，今年3月遭起訴但沖繩縣府6月才獲報；日媒披露類似案例不只一樁，還有一起今年5月美軍性侵沖繩女性遭起訴，縣府今天才得知。

對於最新披露的案件，沖繩縣知事玉城鄧尼今天憤怒表示「我無話可說，真的怒氣攻心」。關於沖繩縣府未接獲相關聯絡，玉城指出「必須調整聯絡體制」。

「每日新聞」、「琉球新報」今天採訪相關人士得知，1名20幾歲的駐沖繩美軍陸戰隊員今年5月因涉性侵沖繩女性以致被害人受傷，被沖繩警方依「不同意性交致傷」罪嫌逮捕，之後被那霸地方檢察廳起訴。

相關人士透露，這名美軍陸戰隊員5月底在沖繩本島的建物內性侵1名女子，在對方抵抗時弄傷被害人後，在美軍基地外被捕，隨後於6月17日被起訴。

沖繩檢警未在逮捕或起訴第一時間向媒體公開消息，沖繩縣政府甚至是今天上午看到日媒報導才得知此事，狀況與25日爆出3個月前的案例雷同。

1名沖繩駐日美國空軍2023年涉嫌誘拐與性侵未滿16歲少女，今年3月被那霸地方檢察廳依「猥褻目的誘拐」與「不同意性交」罪嫌起訴。日本外務省雖然知道起訴一事，但在約3個月時間內未通知沖繩縣府。

玉城鄧尼本月25日透露，外務省3月27日獲知起訴後向美國駐日大使易曼紐（Rahm Emanuel）提出抗議，但一直未聯絡沖繩縣政府，直到縣府6月25日主動詢問。

關於這名美國空軍3月被起訴一案，那霸地方法院本月21日下班時公開7月12日將首度審判此案的日程。日媒在6月25日得知被告受審日之後，向沖繩檢方索取起訴書，事情才曝光。

報導指出，美軍相關人士接連傳出涉嫌性侵的事件，可能讓當地民眾更為不滿。

性侵 沖繩 美軍

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