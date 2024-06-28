美副國務卿坎貝爾與中副外長通話 重申對菲律賓支持「如鋼鐵般堅定」

菲律賓與中國近日在南海發生暴力衝突後，緊張局勢一觸即發，一名美國高層官員27日向與他相同層級的中國官員表示，美國對菲律賓的防衛承諾「如鋼鐵般堅定」。

法新社報導，美國國務院表示，副國務卿坎貝爾（Kurt Campbell）在與中國外交部常務副部長馬朝旭通電話時，對中國的行動「提出嚴重關切」。

美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，坎貝爾「重申美國根據共同防禦條約對菲律賓的承諾如鋼鐵般堅定」。

坎貝爾也呼籲台灣海峽綁持「和平與穩定」，此前中國在賴清德總統就職後在台海周遭舉行軍事演習。坎貝爾並再度表達美國對中國支持俄羅斯國防工業的出口感到擔憂。

中國海警人員上周揮舞刀棍斧頭，包圍並登上3艘菲律賓海軍船隻，這是一系列不斷升級對抗中最嚴重的一次。

中國聲稱擁有戰略性南海的幾乎所有主權，並另外向台灣施加壓力。

美國向台灣提供武器，但對於是否會在中國入侵時保衛台灣方面刻意維持戰略模糊態度。

相反地，美國與菲律賓簽訂的共同防禦條約可追溯至1951年，其中規定華府將在菲律賓遭到「武裝攻擊」時提供援助。美國一再強調對該條約的承諾，但沒有公開說明中國在哪一點上越界。

儘管在多個領域存在緊張局勢，美國總統拜登政府仍努力擴大與中國的溝通，以減少更大衝突的可能性。

米勒表示，坎貝爾這通電話是兩大強權之間「保持開放溝通的持續努力的一部分」，並「負責任地管理兩國關係間的競爭」。