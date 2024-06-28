菲日外交國防2+2會議7/8舉行 商討區域安全
南海緊張情勢升級之際，菲律賓外交部今天表示，菲國與日本7月8日將在馬尼拉舉行外長、防長2+2會議，討論區域國防與安全問題。
路透社報導，菲律賓外交部在聲明中說，日本外務大臣上川陽子與防衛大臣木原稔將與菲國外長馬納羅（Enrique Manalo）、國防部長鐵歐多洛（GilbertoTeodoro）會面。
菲律賓外交部說：「4位部長預計將討論影響區域的雙邊與國防安全議題，並在區域與國際議題上交換意見。」
外交與防長2+2會議是菲律賓與日本之間的最高諮詢機制。雙方首次的2+2會議是2022年在東京舉行。
菲律賓與日本正就相互准入協定（Reciprocal AccessAgreement, RAA）磋商，這項協定將允許部隊造訪對方領土。
菲律賓一直在加強與鄰國和其他國家的關係，以對抗其所稱中國在南海日益嚴重的侵略行為。
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