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德里機場遮雨篷大雨坍塌 至少1死數傷

中央社／ 新德里28日專電

印度首都德里最近結束熱浪開始下雨，德里機場第一航站外面車道的遮雨篷今早不堪雨擊坍塌，數輛汽車被壓中，至少1死數傷。第一航站已暫停出發服務櫃台及出城航班的運作。

德里機場上午發布聲明，由於清晨以來一直下大雨，凌晨5時左右，第一航站遮雨篷一部分坍塌，有接到民眾受傷的通報，救援人員正提供必要協助。

聲明補充，作為預防措施，直到下午2時（台北時間下午4時30分）以前，第一航站德里飛往其他國內城市班機暫停起飛，出發櫃台也暫時關閉。

第一航站進城班機照常運作，第二航站和第三航站的運作則不受影響。

德里機場有3個航站，第一、第二航站是服務國內線航班，第三航站服務國際線。第一航站在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發後關閉，去年10月底才重新開放，今年3月完成擴建工程，目前旅客年吞吐量為1700萬人次。

救援小組表示，遮雨篷坍塌事件造成1人死亡、6至8人受傷。電視台畫面顯示，有多輛汽車被壓在金屬結構之下。

德里大約從5月中旬開始接連發生熱浪，過去3、4天開始下雨，天氣稍微轉涼。然而，昨天下午和今晨的雷雨卻開始造成德里部分地區淹水，交通嚴重堵塞，有車輛強行渡水而熄火，動彈不得。

機場 熱浪 航班

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