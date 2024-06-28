愛沙尼亞鐵娘子卡拉斯 獲選為歐盟外交政策負責人

歐盟各國領袖今天提名愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）為歐盟下一任外交和安全政策高級代表。這位堅定的親歐派與反俄羅斯政治人物，向來是國際政壇高階職務的熱門人選。

法新社報導，卡拉斯在獲得提名後表示：「在地緣政治緊張時刻，這是一項巨大責任」，「我將為我們的共同利益服務。歐洲應是一個人民自由、安全和繁榮之地」。卡拉斯的提名仍需獲得歐洲議會通過。

現年47歲的卡拉斯是位律師，她出生時愛沙尼亞還是蘇聯的一部分。她的父親西姆．卡拉斯（SiimKallas）曾是愛沙尼亞總理與歐盟執委會成員，同時也是自由派的改革黨（Reform Party）創辦人。卡拉斯在2011年以改革黨身分首次當選國會議員。

卡拉斯後來贏得歐洲議會的席次，並多次被列入最有影響力的歐洲議會議員，她在歐盟內專注於數位和通訊政策，因支持創新而獲得良好聲譽。

卡拉斯離開歐盟後，2018年重返愛沙尼亞執掌改革黨，並於2021年成為愛沙尼亞首位女總理。

卡拉斯在歐盟與北大西洋公約組織（NATO）都是克里姆林宮和俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的強硬反對者。她在俄羅斯2022年2月入侵烏克蘭時，呼籲團結支持陷入困境的基輔。愛沙尼亞可說是援烏最慷慨的國家之一，支持程度超過國內生產毛額（GDP）1%。

愛沙尼亞擁有130萬人口，1991年自蘇聯獨立，在國內被稱為「愛沙尼亞鐵娘子」的卡拉斯說，「當我們重獲獨立時，我們還有很多其它顧慮。現在（俄烏）戰爭開打，它實際上打開的是所有的傷口」。

卡拉斯去年面臨信任危機，因當地媒體宣稱她的丈夫部分擁有的一家公司在俄羅斯持續營運。不過她不顧外界要她下台的呼聲，並再度當選改革黨領袖，同時國際形象基本上未因醜聞受損。

除母語愛沙尼亞語外，卡拉斯還會說英語、俄語和法語，她曾被認為是接替北約秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）的競爭人選之一。