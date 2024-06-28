玻利維亞政變未遂後17人被捕 凸顯政經危機加劇

玻利維亞深陷嚴重的經濟危機，一場拙劣的政變導致國家出現政治亂局後，當局今天宣布逮捕17人，並將上銬的被拘留者在媒體前示眾。

法新社報導，由於物價飆漲、美元和油料短缺，以及現任總統阿爾斯（Luis Arce）與有權勢的前總統莫拉萊斯（Evo Morales）在2025年大選前相互鬥爭，最近數週國內緊張態勢升高。

前陸軍總司令朱尼嘉（Juan Jose Zuniga）派遣部隊和戰車進入首都拉巴斯（La Paz）中心並企圖衝進總統府隔天，防暴警察嚴密駐守政府大樓。

朱尼嘉表示：「武裝部隊打算重整民主，讓它成為真正的民主，而非由同樣的極少數人把持30、40年。」

不久之後，部隊和戰車從歷史悠久的穆里洛廣場（Plaza Murillo square）撤離，當地電視台播放朱尼嘉被捕畫面。

玻利維亞海軍司令薩爾瓦多（Juan Arnez Salvador）也被逮捕。檢方指出，朱尼嘉和薩爾瓦多因恐怖主義和武裝起義等罪行，恐面臨高達20年徒刑。

內政部長卡斯蒂約（Eduardo del Castillo）宣布17人遭到逮捕，包括涉及這起未遂政變的現役和退役軍人及平民，至於其他嫌疑犯仍在追捕中。

政府在總統府門口播放阿爾斯和朱尼嘉的談話。當時總統府遭軍事人員包圍，阿爾斯命令他的陸軍司令將部隊撤回軍營。

朱尼嘉回答「不」，但幾分鐘後就離開總統府。

60歲的阿爾斯在社媒平台X發文指出：「我們將捍衛民主和玻利維亞人民的意願，不惜一切代價！」

然而，政變陰謀出現不尋常的轉折，朱尼嘉告訴記者，阿爾斯下令策劃一場起義以引發鎮壓，讓他看起來強大並「提高他的聲望」。親近阿爾斯的總統助手普拉達（Maria Nela Prada）說：「這絕對是假的。」

阿爾斯今天也否認他與朱尼嘉昨天領導的未遂政變有任何關係或知情。阿爾斯告訴媒體：「一個人要怎麼自行下令或策劃政變？」

2003至2005年間擔任玻利維亞總統的梅沙（CarlosMesa）在X發文指出，派遣部隊「像是一場鬧劇」。

美國紐約州康乃爾大學（Cornell University）政府學教授佛羅雷斯-馬西亞士（Gustavo Flores-Macias）告訴法新社，這場失敗政變是玻利維亞「嚴重且廣泛不滿情緒的徵兆」。

俄羅斯「強烈」譴責這起未遂軍事政變，警告外國不要對這個南洲美國家進行破壞性干預。

西班牙、美國和整個拉丁美洲國家都同聲譴責。