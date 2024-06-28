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葡前總理柯斯塔接歐盟理事會主席 誓言促進團結

中央社／ 里斯本27日綜合外電報導

葡萄牙前總理柯斯塔（Antonio Costa）年底將接任歐盟理事會主席，他今天表示將以巨大使命感承擔新責任，專注執行今天通過的歐盟戰略議程，即歐盟未來5年的工作大方向。

綜合法新社與路透社報導，柯斯塔將接替比利時的米歇爾（Charles Michel）。他在社群媒體X上寫道，「身為歐盟理事會主席，從12月1日起，我將致力於促進27個成員國之間的團結」。

現年62歲的柯斯塔去年11月辭去葡萄牙總理職務，因為他的政府在處理多個大型投資計畫時涉嫌違法遭到調查，不過柯斯塔否認有不當行為，也從未被起訴。

今天的歐盟峰會中，在歐洲議會3個主要中間派團體支持下，范德賴恩（Ursula von der Leyen）連任歐盟執委會主席，愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）接任歐盟外交政策高級代表，柯斯塔則獲選為歐盟理事會主席。

歐洲局勢分裂、極右派崛起，走溫和社會主義路線的柯斯塔，未來任務是要在國家與政府領袖之間建立橋梁。

柯斯塔批評歐盟在2010至2011年對葡萄牙在內的幾個國家實施緊縮政策，在2011至2014年債務危機後，他於2015年上台，葡萄牙在他任內有一段穩定的經濟成長，同時也出現預算盈餘。

立場偏保守的范德賴恩2019年起擔任歐盟執委會主席，本屆又獲連任，中間偏左的柯斯塔來自歐盟西南邊緣，被認為可與范德賴恩領導的團隊在政治和地理上互相平衡。

出生於里斯本的柯斯塔是在知識分子圈長大，他的父親是一位共產主義作家，家族源於葡萄牙在印度的前殖民地果阿（Goa），母親則是一名記者和女權倡導者。

柯斯塔後來擔任過司法部長、歐洲議會議員，並於2005年在蘇格拉底（Jose Socrates）的社會黨（SocialistParty）政府中擔任內政部長。兩年後，他卸任成為里斯本（Lisbon）市長，並於2009年和2013年連任。

柯斯塔帶領社會黨在2019年選舉取得勝利，但未能獲得絕對多數，他務實的性格受到歐洲各地社會主義者的讚賞，協助他將影響力擴展到政治領域之外。

歐盟 社會黨 葡萄牙

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