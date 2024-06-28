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范德賴恩：歐盟未來10年需5000億歐元國防投資

中央社／ 布魯塞爾28日專電

歐盟27國領導人於27日近午夜前通過三大高層人事案，同意執委會主席范德賴恩連任。范德賴恩將強化歐盟防衛能力列為下個任期重心。她表示，歐盟未來10年需要在國防上投資5000億歐元（約新台幣17.4兆元）。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）強調，俄羅斯全面侵略烏克蘭前，歐洲聯盟防衛支出於1999年到2021年間增加20%，但中國同期增加600%、俄國增加300%。

歐盟雖對增加國防投資有共識，但具體財源仍待規畫。

德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在媒體堵訪時表示，他反對發行債券，或以歐盟預算為各國防衛開銷擔保、再融資的方式來籌資。

27日這場歐盟理事會（European Council）是歐洲議會（European Parliament）6月改選後第一次歐盟高峰會，下個5年屆期的三大高層人事案最受矚目。

會中除通過歐盟執行委員會（EuropeanCommission）主席、新任理事會主席和最高外交官人事案，也對未來5年的戰略議程和強化國防投資達成共識。

一如外界預期，高峰會通過范德賴恩繼續帶領歐盟行政核心；11月底將卸任的歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）會交棒給葡萄牙前總理柯斯塔（Antonio Costa）；愛沙尼亞總理卡拉斯（KajaKallas）則接任波瑞爾（Josep Borrell）的歐盟外交和安全政策高級代表。

卡拉斯在高峰會後記者會表示，獲此新職對她個人和加入歐盟20年的愛沙尼亞都很光榮。在這個全球地緣政治緊張的時代，她感到責任重大。

這三個高層人事需經27國領袖2/3多數同意。政治新聞網站Politico報導，與本屆執委會關係不睦的匈牙利總理奧班（Viktor Orban）對范德賴恩投反對票，對卡拉斯投棄權，只對柯斯塔投贊成票。

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）則因歐洲議會3個中間派黨團日前協商確定前述人選時，沒有找她所屬的強硬右派「歐洲保守與改革」（ECR）黨團參與，不論高峰會入場或拍團體照時都板著一張臉。

梅洛尼在高峰會上對范德賴恩投棄權票，對另兩個人事則投反對。她在社群媒體X發文表示，這是為了「尊重公民在選舉時傳達的訊息」。換言之，她藉此表達對歐盟「主流派」黨團忽視ECR在國會席次攀升到第3大地位的不滿。

由於歐盟執委會主席人事案尚需經歐洲議會投票，梅洛尼的態度會否影響范德賴恩闖過最後一關值得觀察。

米歇爾在記者會提到，高峰會通過歐盟2024到2029年的戰略議程重點，包括維護民主價值、支持產業轉型競爭力、更有效率和效能的國防等。

梅洛尼 歐盟 記者會

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