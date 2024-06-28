獲提名連任歐盟執委會主席 范德賴恩挑戰重重

歐洲聯盟執行委員會主席范德賴恩在任時，處理從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）到俄烏戰爭等接踵而來的一連串危機，若獲歐洲議會議員支持，她將面臨同樣動盪的第2任期。

法新社報導，歐盟領導人今天同意讓范德賴恩（Ursula von der Leyen）再執掌歐盟執委會（EuropeanCommission）5年，等同釋出訊息：在地緣政治明顯不確定的時期，歐盟以安全為重。

她的首要待辦事項是俄羅斯與烏克蘭的戰爭，以及歐盟如何繼續支持基輔對抗俄軍。西方國家正等著看美國11月總統選舉結果，共和黨籍前總統川普有可能重新掌權。

范德賴恩在本月初的歐洲議會選舉之前，將重點從氣候變遷轉為將自己定位成鷹派的新歐洲安全觀擁護者。她所屬的中間偏右「歐洲人民黨」（EPP）選後仍是歐洲議會的最大勢力。

在這方面，現年65歲的范德賴恩曾擔任德國國防部長的經歷，以及與有權勢的領導人和企業老闆建立的關係應該會派上用場。

更具爭議的可能是她如何持續執行歐盟「綠色新政」（Green Deal），這是她在第一個任期的主要成就，但受到農民、她自己的政治團體部分人士和選民抨擊，在政治上引發愈來愈多不滿。

2019年，法國和德國之間達成出乎意料的協議，范德賴恩獲任命出任歐盟執委會主席，當時她在德國以外的地方相對沒沒無聞。

范德賴恩在布魯塞爾出生並度過少女時代初期，但她在這座歐盟總部城市受到的歡迎可以說相當冷淡。當時她僅以跨越門檻9票的結果，勉強通過歐洲議會表決。

這次的歐洲議會表決可能仍很緊張，歐洲人民黨需要盟友來確保范德賴恩擁有多數票支持。

這些支持可能像以前一樣來自左派「社會民主黨團」（S&D）及中間派「復興歐洲」黨團（RenewEurope）；或者來自極右翼「歐洲保守及改革黨團」（ECR），包括范德賴恩一直釋放善意的義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）所屬政黨。