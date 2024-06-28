美中副外長通話 強調對菲防禦承諾、台海穩定

美國副國務卿康貝爾（Kurt Campbell）今天告訴中國外交部副部長馬朝旭，美國根據共同防禦條約捍衛菲律賓的承諾仍然「如鋼鐵般堅定」，並強調維護台海和平穩定重要性。

法新社報導，中國和菲律賓日前在南海爆發嚴重衝突。美國國務院表示，康貝爾今天與馬朝旭通話時，對中方行動「表示嚴重關切」。

國務院發言人米勒（Matthew Miller）在聲明中表示，康貝爾「重申美國根據『共同防禦條約』對菲律賓的承諾仍然如鋼鐵般堅定」，他也強調維護台灣海峽和平穩定重要性。

聲明說，康貝爾也重申對中國支持俄羅斯國防工業基礎的擔憂，並討論了朝鮮半島的挑戰。

中國海警上週曾包圍3艘菲律賓海軍船隻甚至登船，他們當時對菲方人員揮舞刀斧和棍棒，這是中菲近來一連串對峙情況升級中最嚴重的事件。

儘管美中在多個領域局勢緊張，美國總統拜登政府仍致力擴大與中國的溝通，以減少更大衝突的可能性。

米勒表示，康貝爾和馬朝旭通話是美中「持續努力維持溝通管道暢通的一環」，並且「以負責任態度管理競爭關係」。