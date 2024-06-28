英國大選媒體表態 經濟學人相隔19年再度支持工黨

英國國會大選7月4日舉行，各大平面媒體的「政治表態」備受關注。「經濟學人」期刊今天公開挺工黨黨魁施凱爾成為下一任首相，是繼2005年押寶時任黨魁布萊爾（Tony Blair）後，相隔19年再度挺工黨。

「經濟學人」（The Economist）歷來以支持保守黨居多，但在2017年和2019年這兩場大選曾為自由民主黨背書。

不同於電視和廣播，英國法規未要求平面新聞媒體追求公正中立，不少報刊長期以來有在大選登場前表態的慣例。

其中，小報「太陽報」（The Sun）自1979年支持保守黨的佘契爾夫人（Margaret Thatcher）成為首相以來，從未押寶失準，支持的政黨總是能在該年國會大選勝出，成為多數黨。「太陽報」此次將如何表態，備受關注，即便是英國廣播公司（BBC）也曾發布相關的深入分析。

「經濟學人」指出，工黨的診斷正確，現在英國最重要的課題確實是解決生產力停滯的問題。儘管如此，「經濟學人」強調，目前檯面上沒有任何一個政黨完全支持該期刊提倡的經濟自由主義價值，而選舉只能從既有選項挑一個最好的。

該期刊肯定現任工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）與其前任、具極左色彩的柯賓（Jeremy Corbyn）在政策面劃清界線，但批評施凱爾的選戰打法謹小慎微到令人抓狂的地步。

「經濟學人」稱，現在若要為保守黨說好話，就像是一名老師絞盡腦汁試著給班上的麻煩製造者美言幾句。蘇納克（Rishi Sunak）是比特拉斯（Liz Truss）稱職的首相，但這樣的讚美可謂「薄弱到幾乎不存在」。

其他已表態的報刊包括「每日電訊報」（DailyTelegraph）挺保守黨，以及「每日鏡報」（DailyMirror）支持工黨。自1945年以來，「每日電訊報」和「每日鏡報」每次大選固定分別挺保守黨和工黨。