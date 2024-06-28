環太平洋軍演揭幕 指揮官：防止侵略行為發生

美國主導的2024年環太平洋演習（RIMPAC）今起在夏威夷及其周邊地區登場。聯合部隊指揮官韋德回答中央社記者提問表示，演習目的在於防止侵略發生。

環太平洋軍演是全球規模最大的軍事演習，每2年舉行一次，從1971年至今有53年歷史。今年有29個國家，40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，超過150架飛機，參與聯合演習。

美軍第3艦隊司令、海軍中將韋德（John Wade）擔任本次演習的聯合部隊指揮官，今天在珍珠港海軍基地的碼頭出席記者會，多家美國媒體及7家台灣媒體參與提問。

韋德致詞表示，這場演習用意是加強29個國家聯合演訓能力，最終目的是為印太地區的和平穩定作出貢獻。中央社記者提問，台灣海峽安全受到各方關注，這場演習如何加強區域安全，特別是台海安全。

韋德回答：「我們不是針對特定國家，無論是您所提到的中國或是台灣，我們為了共同利益在此，做好一切準備，因應可能發生的天然災害，防止侵略行為的發生。如果侵略發生，各國會按照各自的政策予以反制。」

韋德強調，美國謹守台灣關係法、美中三公報與對台六項保證所建立的「一個中國」政策。至於中國曾在2014年、2016年兩度受邀參與環太平洋演習，自2018年起缺席。韋德說明，中國沒有受邀的原因是不遵守國際規範。

智利海軍准將葛瑞羅（Alberto Guerrero）擔任聯合部隊副指揮官、日本海上自衛隊少將橫田和司、澳洲皇家空軍聯合部隊隊長莫里斯（Clinton Morris）、加拿大聯合行動指揮部備戰總監莫納漢（K.W.AMonaghan）出席這場記者會。

演習從今天起一直進行到8月1日，29個國家派出40艘水面艦艇、3艘潛艦、14支地面部隊，包括F-35閃電II（Lightning II）、P-8A海神式（P-8A Poseidon）巡邏機、V-22魚鷹（V-22 Osprey）運輸機，超過150架飛機。

演習內容涵蓋多領域作戰，包括反潛作戰、多艦水面作戰、多國兩棲登陸以及航艦打擊群的多軸防禦演習及實兵演練。