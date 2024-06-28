歐盟峰會達成協議 提名范德賴恩連任執委會主席

進入回檔修正區域的輝達（Nvidia）股價日前一度超越微軟（Microsoft），以3.42兆美元（約新台幣110兆元）成為全球市值最高的企業。無論是大吹大捧還是羨慕嫉妒輝達的成就，一則警世預言值得深思：假如當年英特爾沒有拒絕蘋果的賈伯斯，今天站上顛峰的恐怕不是輝達，而是英特爾（Intel）。

2024-06-28 06:00