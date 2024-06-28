歐盟峰會達成協議 提名范德賴恩連任執委會主席
外交官們表示，歐洲聯盟（EU）27國領袖的高峰會議今天達成協議，將再次提名范德賴恩（Ursula von der Leyen）擔任歐盟執委會（European Commission）主席。
法新社報導，另外，歐盟領袖在比利時布魯塞爾的峰會上也達成協議，由葡萄牙前總理柯斯塔（AntonioCosta）獲選歐盟理事會（European Council）主席。
愛沙尼亞總理卡拉斯（Kaja Kallas）則獲提名歐盟外交和安全政策高級代表。
美聯社報導，范德賴恩與卡拉斯仍需等候歐洲議會（European Parliament）議員同意才能上任。柯斯塔只需歐盟領袖們同意即可，將於秋天就任。
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