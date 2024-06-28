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北約恐因美法政局變化陷風暴 秘書長稱必能安然度過

中央社／ 布魯塞爾27日綜合外電報導

在法國與美國選舉登場前，北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格今天表示，北約軍事聯盟具有「韌性」，能夠安然度過強國政壇的一切變化。

法新社報導，法、美兩國今年選舉事關重大，且極右派候選人都扮演主要角色，他們向來敵視北約，還以與北約主要敵人俄羅斯關係良好出名。

史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天接受法新社訪問時說：「事實證明，當各國要選擇留在北約，接受北約提供的保護和安全，抑或是要選擇削弱北約並退出時，它們會選擇北約。」

「我們已證明自己非常有韌性，因為團結顯然符合我們的利益。」

史托騰柏格做上述發言不久後，美國總統拜登（JoeBiden）與前總統川普（Donald Trump）將為軍事強權美國11月的總統大選進行首次辯論。

史托騰柏格表示：「我預期，不論美國選舉結果為何，美國都將繼續作為北約的堅定盟友，因為這樣符合美國的安全利益。…強大的北約對歐洲有益，對美國也有益。」

北約主要盟邦法國幾天後也將舉行國會選舉，而且可能出現二戰結束後第一個極右派政府。不過極右派「國民聯盟」（National Rally）黨主席巴德拉（JordanBardella）已放軟政黨立場，保證會遵守法國的國際承諾，其中包括對北約的承諾。

另外，針對烏克蘭戰況，史托騰柏格則表示，俄羅斯部隊雖然在烏國戰場上占有優勢，但沒有能力大幅挺進，烏克蘭正以深入打擊俄境，造成俄軍重大損失。

他說：「我們未掌握任何其他跡象，或是有理由相信，俄羅斯具備能夠取得重大突破的能力和實力。」

曾任挪威總理的史托騰柏格帶領北約度過冷戰結束後最重要的10年。今年10月他將卸任，將北約秘書長職位交棒給荷蘭總理呂特（Mark Rutte）。

北約 史托騰柏格 美國

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